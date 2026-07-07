Trump potvrdio: Toyota seli proizvodnju iz Meksika u SAD

Büşra Nur Çakmak
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Toyota seli dio svoje proizvodnje iz Meksika u SAD, rekao je u utorak predsjednik Donald Trump, javlja Anadolu.
"Toyota se seli iz Meksika u Sjedinjene Američke Države (Teksas). Zaista velika stvar. Carine su na djelu", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
Trump je prošle godine nametnuo visoke carine trgovinskim partnerima, uključujući Japan, u nastojanju da smanji američki trgovinski deficit. Kako bi izbjegle carine, strane firme bi mogle naizmjenično premještati proizvodnju u SAD.
Prošlog aprila, Trumpova administracija je povećala carine na automobile strane proizvodnje na 27,5 sa 2,5 posto. Carinska stopa na japanska vozila kasnije je smanjena na 15 posto u julu i formalno je stupila na snagu u septembru.
Izvoz automobila činio je oko 30 posto ukupnog japanskog izvoza u SAD u 2023. godini, što je najveći udio među svim sektorima.