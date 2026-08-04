Trump optužio Iran za slanje oprečnih poruka, ponovio zahtjev za nuklearni sporazum ili potpunu predaju Iransko rukovodstvo je nevjerovatno dvolično, poručio je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je optužio iransko rukovodstvo da šalje kontradiktorne poruke o pregovorima, tvrdeći da je Teheran privatno tražio razgovore, dok javno negira da oni postoje.

"Iransko rukovodstvo je nevjerovatno dvolično!", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Traže sastanak, neki bi rekli da preklinju, razgovori počinju, zakazani su i novi u bliskoj budućnosti, a oni istovremeno otvoreno i ponosno govore da ne vode nikakve razgovore, da se ništa ne razmatra i da razgovaraju samo s 'Omanom'."

Trump je također odbacio tvrdnje Irana da kontroliše Hormuški moreuz, navodeći da je taj strateški plovni put već pod kontrolom američke vojske.

"Zatim nastavljaju sa svojim uobičajenim pričama tvrdeći da će Hormuški moreuz biti pod njihovom snažnom kontrolom, iako je on već u potpunosti pod kontrolom američke mornarice i naše 'blokade' ili, kako neki kažu, 'američkog zida od čelika'!", rekao je.

Američki predsjednik dodao je da ništa neće proći prema Iranu osim ako Sjedinjene Američke Države to ne dozvole te da će ograničenja ostati na snazi sve dok se ne postigne sporazum ili dok Teheran ne prihvati ono što je nazvao potpunom predajom.

"Bez obzira na to želi li Iran to priznati ili ne, mi zaista razgovaramo o rješenju problema koji su oni izazvali decenijama. Vrlo je jednostavno, Iran nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je Trump.

U posljednjim sedmicama Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vojne udare, pri čemu je Washington napao ciljeve unutar Irana, a Teheran uzvratio napadima na ono što je opisao kao američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, posebno Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Eskalacija je uslijedila nakon što su Washington i Teheran u junu potpisali memorandum o razumijevanju i pokrenuli pregovore ka konačnom sporazumu.

Razgovori su kasnije zastali zbog nesuglasica oko sigurnosnih garancija i slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od strateški najvažnijih pravaca za snabdijevanje energentima i globalnu trgovinu.