Tesline registracije od januara do maja porasle su za 77,3 posto, ali je BYD pretekao američkog proizvođača električnih vozila na tržištu EU

Teslina prodaja u EU porasla 152,4 posto u maju dok se pojačava rivalstvo s BYD-om Tesline registracije od januara do maja porasle su za 77,3 posto, ali je BYD pretekao američkog proizvođača električnih vozila na tržištu EU

ISTANBUL (AA) - Američki proizvođač električnih vozila Tesla zabilježio je snažan oporavak prodaje u Evropskoj uniji u maju, pri čemu su registracije porasle za 152,4 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je konkurencija kineskog BYD-a nastavila jačati, pokazuju podaci iz automobilske industrije.

Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila, Tesla je u maju u EU registrirala 21.767 vozila, u odnosu na 8.623 vozila u istom mjesecu prošle godine.

Tržišni udio kompanije povećan je na 2,3 posto, s 0,9 posto godinu ranije.

U periodu od januara do maja Teslina prodaja u EU porasla je za 77,3 posto na 89.180 vozila, dok je tržišni udio porastao s 1,1 na 1,9 posto.

Oporavak dolazi u trenutku kada potražnja za električnim vozilima raste širom Evropske unije, gdje je broj registracija potpuno električnih automobila povećan za 35,7 posto u prvih pet mjeseci godine, na 950.521 vozilo.

Uprkos Teslinom oporavku, BYD je nastavio brzo osvajati evropsko tržište.

Registracije kineskog proizvođača u EU porasle su za 158,8 posto na godišnjem nivou u maju, na 26.017 vozila, čime je premašena Teslina mjesečna prodaja.

U periodu od januara do maja BYD je povećao prodaju za 158,9 posto, na ukupno 99.578 vozila, što je kinesku kompaniju također postavilo ispred Tesle po ukupnom broju registracija.

Tržišni udio BYD-a u EU porastao je na 2,7 posto u maju, sa 1,1 posto godinu ranije, dok je udio za prvih pet mjeseci godine povećan sa 0,8 na 2,1 posto.

Ovi podaci ukazuju na rastući pritisak na Teslu u Evropi, gdje su kineski proizvođači automobila agresivno proširili prisustvo nudeći pristupačnije modele i širi asortiman vozila.

Snažan rast zabilježili su i drugi brendovi povezani s Kinom. Registracije vozila kompanije Chery Automobile porasle su za 239,6 posto u maju, na 16.282 vozila, dok je prodaja kompanije Leapmotor skočila za 447,3 posto, na 8.856 vozila.

U prvih pet mjeseci godine registracije Cheryja u EU povećane su za 265,2 posto, na 65.621 vozilo, dok je prodaja Leapmotora porasla za 530,8 posto, na 37.694 vozila.

Grupacija Volkswagen ostala je najveći proizvođač automobila u EU prema broju registracija, s tržišnim udjelom od 26,6 posto u maju, uprkos padu mjesečne prodaje od 3,6 posto, na 254.011 vozila.

U periodu od januara do maja prodaja Volkswagen grupe porasla je za 1,5 posto, na 1,27 miliona vozila.

Stellantis je zauzeo drugo mjesto sa 146.381 registriranim vozilom u maju, što predstavlja pad od 2,6 posto na godišnjem nivou, dok je prodaja Renault grupe smanjena za 1,3 posto, na 100.507 vozila.