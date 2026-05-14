Učesnici iz više od 50 zemalja tražit će prilike na događaju koji će biti održan 20. i 21. maja

Tehnološka konferencija Road to Global 2026 pod vodstvom Turske bit će održana u Beču Učesnici iz više od 50 zemalja tražit će prilike na događaju koji će biti održan 20. i 21. maja

Road to Global 2026, jedina turska tehnološka konferencija u Evropi, bit će održana u Beču 20. i 21. maja.

Događaj, čiji je globalni komunikacijski partner Anadolu, okupit će učesnike iz više od 50 zemalja.

Konferencija će biti održana u Julius Raab Saalu, sjedištu Privredne komore Beča.

Globalni lideri održat će uvodna obraćanja i podijeliti svoja iskustva i poslovna znanja.

Ovogodišnje izdanje označava strateško partnerstvo između Road to Global i njemačkog Tech Summita.

Partnerstvo ima za cilj povezivanje tehnološke infrastrukture s komercijalnim širenjem, nudeći učesnicima širi geografski domet i sveobuhvatniju perspektivu.

Na svom prvom izdanju 2025. godine Road to Global omogućio je investicione sporazume vrijedne 20 miliona dolara. Turske kompanije ostvarile su saradnju s Tehničkim univerzitetom u Beču (TU Wien) i pokrenule nove projekte uz grantove Evropske unije.

Road to Global 2026 ugostit će 1.500 učesnika i 50 globalnih govornika, a očekuje se da će događaj generisati više od 50 miliona dolara bilateralnih poslova.

Konferencija će okupiti institucije od New Yorka do Singapura i od Londona do Istanbula kako bi razgovarale o strategijama rasta.

Na događaju će učestvovati Mastercard, 3VC, Estonia e-Residency, Zicer Zagreb Innovation Center i Invest Austria, zajedno s globalnim turskim kompanijama poput Westure Venturesa, Werer Energyja, Mazed AI-ja, Nexrone Globala i Tecmonyja.

Road to Global Investor Breakfast okupit će investitore, institucije i poduzetnike, dok će poslovno povezivanje između kompanija (B2B) i specijalizirane radionice ponuditi prilike za aktivno uspostavljanje partnerstava.

Dvodnevni događaj, koji je pokrenuo Nexrone Global, predstavlja inicijativu za pomoć lokalnim startupima i kompanijama pri izlasku na globalna tržišta.

Nexrone pruža različite usluge podrške kompanijama koje žele proširiti poslovanje na američko, azijsko i evropsko tržište, a ima kancelarije u Njemačkoj, Nizozemskoj, Austriji, Švicarskoj i Turskoj.

Osnivač događaja Ersoy Soyer rekao je u nedavnom saopštenju da je ključni pokretač rasta događaja od prošle godine želja svake kompanije da izgradi globalno prisustvo i ublaži potencijalne rizike.

"Prilika za turske kompanije da sarađuju s velikim igračima na globalnim tržištima predstavlja najvažniju potencijalnu snagu događaja", rekao je, dodajući da događaj služi kao platforma za sagledavanje i procjenu međunarodnih prilika u svijetu koji prolazi kroz veliku transformaciju, gdje su veće saradnje vrijedne za svaku zemlju.