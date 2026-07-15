Strani radnici napuštaju Grčku, kriza na tržištu rada se produbljuje Nalazi pokazuju da smanjenje strane radne snage ograničava dostupnost radnika u cijeloj ekonomiji

Strani radnici napuštaju Grčku, što je trend koji produbljuje krizu na tržištu rada u zemlji, prema izvještaju Centra za planiranje i ekonomska istraživanja (KEPE), javlja Anadolu.

Grčka radna snaga se smanjuje ne samo zbog demografskog starenja, već i zato što strani radnici, koji su tradicionalno popunjavali važne potrebe na tržištu rada, napuštaju zemlju, objavile su dnevne novine "Kathimerini", pozivajući se na izvještaj KEPE-a.

Broj slobodnih radnih mjesta u grčkoj ekonomiji premašio je 31.000 na kraju 2025. godine, navodi se u izvještaju.

Najveći nedostatak bio je u obrazovanju, sa oko 6.870 slobodnih radnih mjesta, a slijede zdravstvo i socijalna zaštita, proizvodnja te veleprodaja i maloprodaja.

Prema izvještaju, situaciju pogoršava ograničena dostupnost radnika na tržištu rada.

Broj stranaca smanjen je za 74.400 ljudi u jednoj godini na samo 97.500, dok je broj legalno zaposlenih stranaca opao za 53.000, odnosno 37 posto, navodi se u izvještaju.