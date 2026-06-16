Srbija potpisala ugovor s MOL-om o upravljanju NIS-om Zvanični Beograd će dobiti dodatnih 5 posto udjela i nastavak rada rafinerije

Srbija je potpisala ugovor o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije (NIS) s mađarskom MOL grupom, koji predviđa mogućnost kupovine dodatnih pet odsto akcija i garantuje rad rafinerije u Pančevu najmanje narednih 10 godina, saopštilo je u utorak Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je ugovor između akcionara, koji će stupiti na snagu ukoliko MOL i ruski Gaspromnjeft postignu konačni kupoprodajni dogovor i dobiju odobrenje američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

Kupoprodajni ugovor kojim bi MOL stekao 56,15 odsto udjela u NIS-u još je u fazi finalizacije, navode iz ministarstva.

Prema sporazumu koji je prethodno usvojila Vlada Srbije, država će kupiti dodatnih pet odsto akcija, dok će rafinerija raditi u kapacitetu u kojem je poslovala četiri godine prije uvođenja američkih sankcija, i to najmanje deceniju.

„Ovim ugovorom definišemo buduće odnose između države i MOL-a, uz očuvanje sigurnosti snabdijevanja i stabilnosti tržišta“, izjavila je Đedović Handanović.

Sporazum predviđa i veći uticaj predstavnika Srbije u upravljačkim strukturama kompanije, kao i zaštitu poslovanja zavisnih društava, uključujući Petrohemiju.

MOL nastavlja pregovore s Gaspromnjeftom o preuzimanju većinskog udjela. Predsjednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je da bi kompanija, po završetku transakcije, mogla efikasno i profesionalno upravljati NIS-om.

„Postigli smo dogovor o upravljanju koji omogućava jasan okvir odgovornosti i donošenja odluka“, rekao je Hernadi, dodajući da proces još zahtijeva saglasnost prodavca i regulatorna odobrenja, uključujući OFAC.

Američke sankcije NIS-u uvedene su 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva, ali je kompaniji odobreno privremeno nastavak operacija, uključujući preradu nafte i uvoz sirovina, do sredine juna ove godine.

Potpisani sporazum predstavlja važan korak ka potencijalnoj promjeni vlasničke strukture i stabilizaciji energetskog sektora u Srbiji, ali konačni ishod zavisi od daljih pregovora i međunarodnih odobrenja.