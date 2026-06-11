Ukoliko Gaspromnjeft postigne sporazum s MOL-om o prodaji 56,15 posto udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih pet posto dionica, kaže Dubravka Đedović Handanović

Srbija: Postignut kompromis s MOL-om o NIS-u, zatvorena otvorena pitanja Ukoliko Gaspromnjeft postigne sporazum s MOL-om o prodaji 56,15 posto udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih pet posto dionica, kaže Dubravka Đedović Handanović

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je kasno u srijedu da je Srbija postigla kompromis s mađarskom kompanijom MOL u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS), navodeći da su zatvorena sva otvorena pitanja u vezi s ugovorom akcionara.

Kako je saopćila, dogovorom je predviđeno da, ukoliko Gaspromnjeft postigne sporazum s MOL-om o prodaji 56,15 posto udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupi dodatnih pet posto dionica, čime bi stekla veća upravljačka prava.

Dodala je da se mađarska strana obavezala da će Rafinerija u Pančevu nastaviti raditi bez prekida i s najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u periodu prije uvođenja američkih sankcija.

“Kontinuiran rad Rafinerije bio je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i važno je što smo postigli dogovor koji osigurava stabilno snabdijevanje tržišta naftnim derivatima”, navela je Đedović Handanović.

Prema njenim riječima, predstavnici Srbije u upravi NIS-a imat će veća ovlaštenja u donošenju i blokiranju odluka, što, kako je istakla, država nije imala od privatizacije kompanije 2008. godine.

Iz NIS-a je ranije saopćeno da je podnesen zahtjev za novu posebnu licencu OFAC-a kako bi kompanija mogla nesmetano nastaviti operativne aktivnosti i nakon 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence.

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u u oktobru 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva, a pregovori o mogućoj promjeni vlasničke strukture i dalje su u toku.