Srbija počela primjenu SEPA sistema, BiH i Kosovo jedine u regionu van evropske platne zone

Srbija je počela operativnu primjenu SEPA sistema, jedinstvenog područja plaćanja u eurima, čime se od srijede pridružila grupi zemalja regiona uključenih u evropski sistem brzih i jeftinijih transakcija.

SEPA sistemu su se ranije pridružile Crna Gora i Albanija, koje su članice postale 2025. godine, dok je Sjeverna Makedonija uključena početkom 2026. godine. U sistem je u međuvremenu ušla i Moldavija. Bosna i Hercegovina i Kosovo ostale su jedine zemlje Balkana koje još nisu dio SEPA-e.

Generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis izjavila je da SEPA građanima i privredi omogućava povoljnija, brža i jednostavnija plaćanja u eurima u odnosu na dosadašnji SWIFT sistem.

Prema njenim riječima, međunarodne transakcije koje su ranije trajale u prosjeku tri radna dana sada će biti realizovane istog ili najkasnije narednog dana, u zavisnosti od vremena unosa naloga.

Papadakis je navela da će sistem donijeti veću automatizaciju poslovanja i ekonomičnije transakcije sa partnerima iz inostranstva, ali je naglasila da će se preko SEPA sistema obavljati isključivo transakcije u eurima.

Dodala je da određene poteškoće još postoje u poslovanju privrede, posebno zbog postojećih ugovora koji predviđaju drugačiju raspodjelu troškova transakcija, te da će puni efekti sistema biti vidljivi tek nakon prilagođavanja poslovne prakse.

Za razliku od Kosova, za koje postoje procjene da godišnje gubi oko 55 miliona eura zbog nepristupanja SEPA sistemu, za Bosnu i Hercegovinu nisu objavljeni službeni podaci o mogućim ekonomskim gubicima.

SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima koje omogućava građanima i kompanijama brže, jeftinije i standardizovane bankarske transakcije između država članica sistema, dok među evropskim zemljama koje još nisu članice ostaju Bosna i Hercegovina, Kosovo, Bjelorusija i Rusija.

