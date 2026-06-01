Zabrana izvoza nafte i naftnih derivata produžena je zbog globalnih poremećaja na tržištu i smanjene ponude, uz cilj zaštite domaćeg snabdijevanja i stabilizacije cijena

Srbija do 2. jula produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata Zabrana izvoza nafte i naftnih derivata produžena je zbog globalnih poremećaja na tržištu i smanjene ponude, uz cilj zaštite domaćeg snabdijevanja i stabilizacije cijena

Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata, saopćeno je iz Vlade Srbije, javlja Anadolu.

Na vanrednoj sjednici u ponedjeljak Vlada Srbije je usvojila izmijenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mjera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula 2026. godine.

"Ova odluka donesena je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdijevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu", navodi se u saopćenju.

Vlada Srbije donijela je 9. marta odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora koja je važila do 19. marta, nakog čega je produžavana radi zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cijena, a uslijed globalnih poremećaja na svjetskom tržištu.