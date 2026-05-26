Somalija očekuje pozitivne rezultate energetskih bušenja s Turskom do kraja godine, cilja i sporazume u rudarstvu

Somalija očekuje pozitivne rezultate do kraja godine od operacija bušenja nafte i gasa na moru koje provodi s Turskom, a također nastoji produbiti saradnju s Ankarom u rudarskom sektoru, izjavio je somalijski ministar nafte i mineralnih resursa Dahir Shire Mohamed.

Somalija i Turska ušle su u novu fazu energetskog partnerstva nakon završetka seizmičkih istraživanja uz obalu Somalije i početka operacija dubokomorskog bušenja, rekao je Mohamed za Anadolu.

“Saradnja između Somalije i Turske u oblasti ugljikovodika sada ulazi u drugu fazu, u kojoj provodimo bušenje”, rekao je Mohamed.

Mohamed je izjavio da su prikupljanje, analiza i interpretacija seizmičkih podataka završeni te da je sada u toku bušenje prve podmorske bušotine.

Rekao je da projekat odražava posvećenost dvije vlade i bliske odnose između somalijskog predsjednika Hassana Sheikha Mohamuda i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

“Vrlo smo optimistični da ćemo do kraja ove godine imati pozitivne rezultate”, rekao je Mohamed.

Iako nije želio nagađati o veličini potencijalnih rezervi, Mohamed je rekao da Somalija očekuje ohrabrujuće rezultate nakon završetka operacija bušenja i tehničkih procjena.

Mohamed je rekao da bi svako komercijalno otkriće moglo igrati veliku ulogu u ekonomskom razvoju Somalije kroz otvaranje radnih mjesta i investicije.

Dodao je da su obuka i prijenos znanja također ključni dijelovi sporazuma između dvije zemlje.

“Kao dio memoranduma o razumijevanju, lokalni stručnjaci trebaju biti obučeni kroz praktično radno iskustvo”, rekao je Mohamed.

“Na kraju, Somalci bi trebali biti sposobni obavljati posao koji trenutno rade strani stručnjaci“, dodao je.

Turska je došla u Somaliju kada je očajnički trebala pomoć

Mohamed je opisao Tursku kao bratsku zemlju koja je stajala uz Somaliju još od humanitarne krize 2011. godine te rekao da su se veze stabilno širile tokom protekle decenije.

“Turska je došla u Somaliju kada je zemlji očajnički trebala pomoć”, rekao je, dodajući da Turska od tada nikada nije napustila Somaliju.

Kazao je da se saradnja razvila od humanitarne pomoći i sigurnosne podrške do strateških partnerstava u energetici i rudarstvu.

“Također očekujemo sporazume u rudarskom sektoru jer je poznato da Somalija posjeduje nalazišta kritičnih minerala i drugih važnih minerala”, rekao je Mohamed.

Tehnička stručnost Turske mogla bi pomoći u mapiranju i razvoju mineralnih rezervi

Tokom sastanka u Istanbulu s turskim ministrom energetike i prirodnih resursa Alparslanom Bayraktarom, Mohamed je rekao da su dvije strane razgovarale o ubrzanju saradnje u okviru memoranduma o razumijevanju iz 2016. godine u oblasti rudarstva.

“Želimo revidirati taj memorandum i vidjeti odakle možemo početi. Najmanje što želimo jeste formiranje tehničkog odbora koji bi pregledao podatke koje imamo“, rekao je.

Mohamed je rekao da Somalija posjeduje ogromne mineralne resurse, od silikatnog pijeska do uranija, te da bi tehnička stručnost Turske mogla pomoći u mapiranju i razvoju tih rezervi.

“Naša zemlja ima mnogo bogatstava pod zemljom. Želimo ih eksploatisati i razvijati na miran, razuman i prijateljski način“, pojasnio je.

Mohamed je rekao da bi energetska saradnja između dvije zemlje mogla doprinijeti i regionalnoj energetskoj sigurnosti.

“Kada pogledate energetsku krizu u svijetu, vrlo je jasno da nijedna zemlja ne može sama osigurati energetsku sigurnost. Oslanjanje na samo jedan izvor također je izazovno, pa bi trebali postojati različiti i diverzificirani pravci koji mogu garantovati energetsku sigurnost jedne zemlje“, rekao je.

Produbljivanje energetskih veza

Turska i Somalija značajno su proširile veze od 2011. godine u oblastima odbrane, infrastrukture, zdravstva, obrazovanja i trgovine, pri čemu se energetska saradnja pojavila kao jedno od najstrateškijih područja partnerstva.

U okviru sporazuma o istraživanju i proizvodnji ugljikovodika između dvije zemlje, turski brod Oruc Reis proveo je seizmička istraživanja uz obalu Somalije koja su identificirala obećavajuće podmorske strukture.

Nakon faze istraživanja, operacije dubokomorskog bušenja počele su u aprilu na bušotini Curad-1. Kampanja bušenja, koju provodi turski brod za bušenje Cagri Bey, očekuje se da će trajati od šest do devet mjeseci, zavisno od vremenskih i morskih uslova.

Ovaj projekat označava novu fazu rastućeg energetskog prisustva Turske na Rogu Afrike, dok obje zemlje također nastoje proširiti saradnju na rudarstvo i razvoj kopnenih resursa.