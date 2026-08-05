Zbog ekstremnih vrućina i suše vodostaj na jednoj od najvažnijih evropskih plovnih ruta mogao bi ove sedmice pasti na rekordno nizak nivo

Smanjen vodostaj Rajne prijeti njemačkoj ekonomiji Zbog ekstremnih vrućina i suše vodostaj na jednoj od najvažnijih evropskih plovnih ruta mogao bi ove sedmice pasti na rekordno nizak nivo

Njemačka privreda suočava se s ozbiljnim problemima u riječnom transportu zbog ekstremnih vrućina i dugotrajne suše, koje su dovele do značajnog pada vodostaja rijeke Rajne, jedne od najvažnijih evropskih trgovačkih plovnih ruta.

Prema prognozama Savezne uprave za vodne puteve i plovidbu Njemačke (GDWS), vodostaj na mjernoj stanici Kaub, ključnoj tački za unutrašnju riječnu plovidbu, u petak bi mogao pasti na svega 18 centimetara, nakon što bi u četvrtak trebao iznositi 19 centimetara. Time bi bio oboren dosadašnji rekordno nizak vodostaj od 25 centimetara, zabilježen u oktobru 2018. godine.

Njemački mediji navode da nizak vodostaj već ograničava nosivost teretnih brodova na više dionica Rajne. Brodarske kompanije zbog smanjenog kapaciteta uvode dodatne naknade na standardne cijene prijevoza.

Istovremeno, teret koji je ranije mogao biti prevezen jednim brodom sada se mora raspoređivati na više plovila, što dodatno povećava logističke troškove za veleprodajne kupce.

Zbog rasta troškova mnogi veletrgovci smanjuju nabavke, što već izaziva probleme u snabdijevanju.

Rajna predstavlja jednu od najvažnijih transportnih arterija za prijevoz sirovina poput žitarica, minerala, rude, uglja i naftnih derivata, pa suša direktno ugrožava njemačku industriju.

Analitičari upozoravaju da nizak vodostaj na Rajni i drugim rijekama ozbiljno otežava teretni transport, jer riječna plovila u takvim uslovima mogu prevoziti tek dio svog uobičajenog tereta.

To dovodi do zastoja na tržištu, povećanja troškova transporta i produženja rokova isporuke, a posebno su pogođeni hemijska, čelična i naftna industrija.

Ekonomisti upozoravaju da bi dugotrajna suša dodatno opteretila njemačku ekonomiju, koja se već nalazi u izazovnom periodu, te da bi mogla negativno utjecati na privredni rast u trećem kvartalu.

Prema procjenama Instituta za svjetsku ekonomiju iz Kiela (IfW), poremećaji u logistici mogli bi smanjiti bruto domaći proizvod Njemačke za između 0,1 i 0,2 posto u trećem tromjesečju.

Prolaz kod Kauba, u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, od ključnog je značaja za riječnu plovidbu, a teretni brodovi mogu ploviti punim kapacitetom tek kada vodostaj dostigne najmanje 1,5 metara.

Ministar saobraćaja savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Oliver Krischer pozvao je na formiranje nacionalne radne grupe koja bi hitno koordinirala mjere za ublažavanje posljedica niskog vodostaja Rajne.

On je istakao da je potrebno hitno razgovarati o povećanju skladišnih kapaciteta za opasne materije u lukama, proširenju željezničkih kapaciteta i određivanju prioriteta u transportu robe.

Podsjetio je da je sličan pristup dao rezultate tokom suše 2018. godine te pozvao na zajedničko djelovanje logističkog sektora, lokalnih i saveznih vlasti.

Upozorio je da je ovogodišnja situacija ozbiljnija nego prethodnih godina, jer je suša nastupila usred ljeta, zbog čega bi problemi mogli potrajati sedmicama, pa i mjesecima.