Više od 30 predavača iz 20 zemalja, oko 40 izlaganja i fokus na globalni razvoj halal tržišta

Sarajevo centar halal industrije: Otvoren Četvrti Evropski halal kongres Više od 30 predavača iz 20 zemalja, oko 40 izlaganja i fokus na globalni razvoj halal tržišta

U Sarajevu je održana ceremonija otvaranja Četvrtog Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih stručnih skupova posvećenih halal industriji u Evropi.

Dvodnevni Kongres organizira Agencija za certificiranje halal kvalitete, u saradnji sa Halal Control GmbH, Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Udruženjem za nutricionizam i dijetetiku “Hranom do zdravlja“, uz podršku Instituta za standarde i metrologiju Organizacije islamske saradnje (SMIIC/OIC), Centra za certificiranje halal kvalitete iz Hrvatske i Univerziteta FINRA iz Tuzle.

Ovaj međunarodni skup okuplja više od 30 predavača iz 20 zemalja svijeta, uključujući vodeće eksperte, predstavnike certifikacijskih tijela, institucija, kompanija, akademske zajednice i donosioce odluka, koji će kroz dvodnevni program predstaviti najnovije trendove i izazove globalne halal industrije.

Tokom ceremonije otvaranja, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH i predsjednik Organizacionog odbora Kongresa Damir Alihodžić istakao je značaj skupa.

"U ova dva dana Kongresa ćemo imati oko 40 predavanja, uključujući prezentacija i sve će biti raspoređeno u 11 sesija sa panel diskusijama. Tu su predavači iz cijelog svijeta, od Amerike i Velike Britanije do Njemačke, Francuske, Indonezije, Malezije, Turske i drugih zemalja“, rekao je novinarima.

On je naglasio da je cilj kongresa povezivanje svih aktera halal industrije.

"Cilj Kongresa je da poveže akademsku zajednicu, proizvođače i tijela za halal certiciciranje i da svi zajedno doprinesu daljem razvoju halal sektora u BiH i Evropi“, rekao je.

Dodao je i da skup ima širi međunarodni značaj:

"Važno je i to da ovim skupom dodatno pozicioniramo BiH na svetskoj mapi halal sektora i promovišemo na tom vrijednom tržištu koje je samo u 2025. Iznosilo 470 milijardi američkih dolara“, zaključio je.

Četvrti Europski halal kongres predstavlja platformu za povezivanje akademske zajednice, regulatornih institucija i privrede, kao i priliku za nova partnerstva i jačanje međunarodne saradnje u brzo rastućem globalnom halal sektoru.

U okviru kongresa planirano je devet tematskih sesija i dvije panel diskusije, s fokusom na standardizaciju i certifikaciju, sigurnost hrane, integritet halal lanca snabdijevanja, održivost, digitalizaciju, primjenu novih tehnologija i razvoj poslovnih modela na globalnom tržištu. Prvog dana održava se i sastanak halal certifikacijskih tijela iz Evrope s ciljem uspostave asocijacije evropskih halal certifikacijskih tijela.

Organizatori su pozvali kompanije, institucije, istraživače i sve zainteresirane da učestvuju u ovom događaju i doprinesu razvoju halal industrije kroz znanje, saradnju i inovacije.