Sesije u sklopu samita bavit će se širokim spektrom tema, od bilateralnih trgovinskih veza do regionalnih investicijskih prilika

Samit gradskih ekonomija Anadolua u Gaziantepu fokusirat će se na novu eru u vezama Turske i Sirije Sesije u sklopu samita bavit će se širokim spektrom tema, od bilateralnih trgovinskih veza do regionalnih investicijskih prilika

Samit gradskih ekonomija Anadolua, koji organizuje agencija Anadolu, a domaćin je Gradska općina Gaziantep, ispitat će oživljavanje trgovinskih, logističkih i proizvodnih veza između Turske i Sirije, kao i izglede za regionalnu ekonomsku integraciju.

Samit gradskih ekonomija Gaziantep - Halep održat će se 9. juna u Kongresnom i umjetničkom centru Mavera Univerziteta Gaziantep.

Događaj će okupiti poslovne predstavnike iz Turske i Sirije.

Fokusirajući se na rastuće trgovinske odnose između dvije zemlje, na samitu će se razmatrati potencijalno stvaranje ekosistema srednje proizvodnje velikih razmjera duž granice u slučaju uspostavljanja posebno reguliranih proizvodnih i trgovinskih zona između Gaziantepa i Halepa.

Događaj će početi uvodnim govorima guvernera Gaziantepa Kemala Cebera, guvernera Halepa Azzama Al-Ghariba, gradonačelnice Gaziantepa Fatme Sahin i izvršnog direktora Anadolu Serdara Karagoza.

Prvi panel, pod nazivom "Novi horizonti u trgovini za Tursku i Siriju", moderirat će Serhat Akkan, šef Odjela za ekonomske i finansijske vijesti Anadolu.

Ministar trgovine Omer Bolat i sirijski ministar ekonomije i industrije Mohammad Nidal al-Shaar učestvovat će kao govornici i razgovarati o mogućnostima saradnje između dvije ekonomije.



Na posebnoj sesiji će biti i ​​ambasador Turske u Damasku Nuh Yilmaz.

Na sesiji će se istaknuti oživljavanje trgovinskih, logističkih i proizvodnih veza između Turske i Sirije, a istovremeno će se razmotriti i šira regionalna ekonomska integracija.