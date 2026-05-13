"Road to Global 2026" u Beču okuplja poslovni svijet iz 50 zemalja Konferencija, čiji je Globalni komunikacijski partner Anadolu Agency (AA) biće održana 20. i 21. maja

"Road to Global", jedina turska tehnološka konferencija u Evropi, bit će održana 20. i 21. maja u Beču, pod okriljem Privredne komore Beča (WKO Wien).

Konferencija, čiji je Globalni komunikacijski partner Anadolu Agency (AA), okupit će gigante tehnološkog i poslovnog svijeta.

"Road to Global", koji će se održati 20. i 21. maja u Beču u okviru WKO Wien, ove godine će okupiti učesnike iz više od 50 zemalja.

Tokom događaja, svjetski giganti će iskreno odgovarati na kritična pitanja o širenju na globalna tržišta, poput: "Kako su uspjeli", "Šta su uradili ispravno", "Gdje su griješili" i "Kakvi su im novi planovi prilikom odlaska na različita tržišta".

Učesnici će imati priliku učiti iz grešaka napravljenih na putu globalizacije, slušati o strategijama budućnosti iz prve ruke i poduzeti korake za nove saradnje.

Kao najveća razlika ovogodišnjeg događaja ističe se strateška saradnja koju je "Road to Global" ostvario s "Tech Summitom". Ovo partnerstvo, nastalo na prijedlog "Tech Summita" sa sjedištem u Njemačkoj, spojit će tehnološku infrastrukturu i komercijalnu ekspanziju u istom koritu, nudeći učesnicima pristup mnogo širem geografskom području i opštu perspektivu.

Iako je prošle godine organizovan po prvi put, "Road to Global" je napravio veliku razliku u ekosistemu. Podaci dobijeni na kraju događaja postali su konkretan pokazatelj uspjeha.

Zahvaljujući mostovima uspostavljenim između kompanija učesnica i investitora, stvoren je ogroman ekonomski volumen. Na prošlogodišnjem događaju, na kojem je kao učesnik prisustvovao Državni fond Uzbekistana, donesena je odluka o investiciji od 20 miliona dolara (oko 17 miliona eura) i ugovori su finalizirani.

Preduzetnici iz desetina različitih zemalja svoje prve globalne korake napravili su upravo na ovom događaju. Turske kompanije su također uspostavile saradnju s Tehničkim univerzitetom u Beču i pokrenule nove projekte na polju fondova Evropske unije.

Dok su turske institucije i inicijative (startupi) imale priliku da podijele svoje proizvode i usluge na sceni, mnogi od tih proizvoda i usluga krunisani su ugovorima. To je turskim kompanijama otvorilo vrata za ubrzani izlazak na evropsko tržište.

- Ove godine se očekuju ugovori vrijedni više od 50 miliona dolara -

Na događaju "Road to Global", koji ponovo otvara svoja vrata sa više od 1.500 učesnika, 50 međunarodnih govornika i očekivanjem bilateralnih ugovora vrijednih više od 50 miliona dolara (42,5 miliona eura), o strategijama rasta govorit će veoma važne institucije iz širokog geografskog područja, od New Yorka do Singapura, od Londona do Istanbula.

Pored stranih institucija kao što su Mastercard, 3VC, Estonia E-Residency, Zicer Zagreb inovacijski centar i Invest Austria, na sceni će se naći i globalne turske kompanije i lideri čiji su osnivači Turci, poput Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global i Tecmony.

Investitorski doručak (Road to Global Investor Breakfast) okupit će investitore, institucije i preduzetnike. Uz B2B povezivanja i posebne radionice, događaj će učesnicima ponuditi prilike ne samo za slušanje, već i kao aktivna platforma na kojoj se uspostavljaju poslovna partnerstva.

Dvodnevni događaj ima za cilj da bude prekretnica za svaku kompaniju s globalnom vizijom. Svi akteri, od vještačke inteligencije do energetskog sektora, od finansijskih tehnologija do važnih evropskih inovacijskih agencija i startupa, naći će se jedni pored drugih na jednom događaju.

"Road to Global", koji je pokrenuo Nexrone Global, ima karakteristiku organizacije fokusirane na strateško savjetovanje i umrežavanje (networking), koja ubrzava procese izlaska lokalnih startupa i kompanija na globalna tržišta. Nexrone, sa svojim uredima u Njemačkoj, Holandiji, Austriji, Švicarskoj i Turskoj, nudi razne usluge podrške kompanijama koje žele rasti na tržištima Amerike, Azije i Evrope.

- Saradnja s velikim igračima -

Osnivač događaja Ersoy Soyer, čije su izjave prenesene u saopštenju, naveo je da "Road to Global" od svoje prve godine nastavlja rasti brzim tempom. Ističući da je najvažnija komponenta ovog rasta želja svake kompanije da zauzme mjesto na globalnim tržištima i fokus na smanjenje potencijalnih rizika, Soyer je rekao:

"Pružanje prilike turskim kompanijama za saradnju s velikim igračima na globalnim tržištima izdvaja se kao najvažnija potencijalna snaga ovog događaja."

Napominjući da svake godine dolaze ponude da "Road to Global" okupi još veće igrače i prilike u nekoj drugoj zemlji, Soyer je naglasio da svijet prolazi kroz promjene te da je za svaku zemlju dragocjeno procijeniti međunarodne prilike i ne propustiti veće saradnje.