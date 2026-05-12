Rat protiv Irana koštao Amerikance više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena goriva Prosječno američko domaćinstvo mjesečno je plaćalo 285,10 dolara više za benzin i dizel zajedno, pokazuje istraživanje Watson instituta za međunarodne i javne poslove Univerziteta Brown

Američko-izraelski rat protiv Irana koštao je Amerikance više od 37,3 milijarde dolara (31,7 milijarde eura) kroz dodatne cijene energije, pokazuju podaci studije objavljene u ponedjeljak, prenosi Anadolu.

„Iran War Energy Cost Tracker“ (Pratilac energetskih troškova rata protiv Irana) sa Watson instituta za međunarodne i javne poslove Univerziteta Brown procjenjuje da su Amerikanci platili oko 37.346.893.483 dolara u dodatnim cijenama energije od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadni napad na Iran.

Podaci se ažuriraju u realnom vremenu, a zbir nastavlja da raste sa svakom sekundom koja prolazi. Većina dodatnih troškova – 20,41 milijarda dolara – plaćena je za naftne derivate (benzin), dok na dizel otpada skoro 17 milijardi dolara.

„Ovo je trošak koji dolazi direktno iz džepova američkih potrošača, a potrošači mogu koristiti ovaj alat za praćenje kako bi lakše planirali dodatne troškove koji bi mogli proizaći iz putovanja ili ljetnih odmora“, izjavio je voditelj projekta na Univerzitetu Brown, Jeff Colgan, u saopštenju prilikom pokretanja alata sredinom aprila.

Rat i iranska uzvratna odluka o zatvaranju kritičnog Hormuškog moreuza doveli su do vrtoglavog rasta globalnih cijena energije. Danas cijena benzina u SAD-u iznosi 4,520 dolara po galonu, što je preko 50% više nego na početku rata, kada su cijene bile ispod 3 dolara po galonu.

Hormuški moreuz je jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih tačaka zagušenja (chokepoints), koja povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem.

Njegov produženi prekid povećao je pritisak na regionalne luke, rasporede brodova i globalne lance snabdijevanja koji su već napeti zbog sigurnosnih rizika povezanih s ratom protiv Irana.

Osim zatvaranja moreuza, Iran je uzvratio američkim saveznicima, arapskim zemljama Zaljeva, ciljanjem kritične energetske infrastrukture u tim zemljama, što je dodatno povećalo ekonomski danak sukoba.