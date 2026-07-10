Najviša predstavnica radnika zahtijeva od uprave da razjasni medijske navode o planiranom zatvaranju pogona i masovnim otkazima

Rastu tenzije u Volkswagenu dok radnici traže pojašnjenje o sudbini fabrika Najviša predstavnica radnika zahtijeva od uprave da razjasni medijske navode o planiranom zatvaranju pogona i masovnim otkazima

Najviša predstavnica radnika kompanije Volkswagen u petak je uputila ultimatum upravi, zahtijevajući hitno pojašnjenje medijskih izvještaja o planiranom zatvaranju fabrika i masovnim otkazima koji su među zaposlenima izazvali neizvjesnost.

Daniela Cavallo, predsjednica Radničkog vijeća kompanije, oštro je kritikovala izvršni odbor u saopćenju izraženog tona, ocijenivši odnos uprave prema radnicima nepoštovanjem i pozvala izvršnog direktora Olivera Blumea da se lično obrati zaposlenima u vezi s mogućim planovima restrukturiranja.

“Odnos izvršnog odbora prema radnoj snazi ne može biti više pun nepoštovanja“, izjavila je Cavallo.

Dodala je da je sada na Oliveru Blumeu da barem ograniči obim ove ogromne štete.

“Potpuno je neodgovorno ostaviti radnike u mraku i poslati ih na odmor na ovakav način“, kazala je Cavallo.

Njemački mediji izvijestili su ove sedmice da je Blume predložio obustavu proizvodnje vozila u nekoliko njemačkih pogona, što bi potencijalno moglo ugroziti oko 40.000 radnih mjesta.

Prema pisanju magazina “Der Spiegel“, plan predviđa zatvaranje proizvodnje u fabrikama u Zwickauu i Emdenu u narednih pet godina, nakon čega bi uslijedilo zatvaranje pogona za proizvodnju komercijalnih vozila u Hannoveru 2032. godine i Audijeve fabrike u Neckarsulmu 2034. godine.

Ključni sastanak Nadzornog odbora Volkswagena u Wolfsburgu završen je kasno u četvrtak, ali nije objavljeno nikakvo saopćenje u vezi s navodnim zatvaranjem fabrika ili smanjenjem broja radnih mjesta.

Prema pisanju lista “Suddeutsche Zeitung“, odbor je odbio prijedlog uprave o restrukturiranju, koji je uključivao zatvaranje pogona i otpuštanja radnika, rezultatom glasanja 12 prema 7. Protiv prijedloga bili su predstavnici radnika i savezna pokrajina Donja Saksonija, koja posjeduje 20 posto udjela u kompaniji.

Cavallo je poručila da se sedmice nagađanja i neizvjesnosti moraju odmah okončati.

Zatražila je od uprave da tokom petka pruži jasne odgovore o budućim planovima kompanije.