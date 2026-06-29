Ruski predsjednik izjavio je da su trenutne rezerve benzina 1,7 miliona tona, što je za četiri posto manje nego prošle godine

Putin kazao da Rusija počinje koristiti rezerve goriva usred intenziviranih ukrajinskih napada na energetski sektor Ruski predsjednik izjavio je da su trenutne rezerve benzina 1,7 miliona tona, što je za četiri posto manje nego prošle godine

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da je Rusija počela koristiti svoje zalihe goriva usljed intenziviranih ukrajinskih napada na energetski sektor zemlje.

Govoreći na sastanku o snabdijevanju ruskih regija gorivom, Putin je rekao da rezerve benzina trenutno iznose 1,7 miliona tona, što je četiri posto manje nego prošle godine.

"Dodao bih da su prethodno akumulirane količine goriva puštene na domaće tržište. Međutim, uprkos tome što smo počeli koristiti te zalihe, rezerve benzina su trenutno gotovo na istom nivou kao prošle godine", rekao je.

Putin je naveo da zemlja u potpunosti koristi kapacitete svojih najvećih rafinerija nafte, kao i potencijal malih i srednjih preduzeća.

"Periodi redovnog održavanja također su skraćeni, a planirani remonti odgođeni", kazao je.

Dodao je i da se razmatra zabrana izvoza dizelskog goriva, napominjući da je privremena zabrana izvoza benzina i avionskog goriva već uvedena u interesu domaćih potrošača.

Govoreći o redovima na benzinskim pumpama, Putin je rekao da ovih dana nije uvijek moguće pronaći odgovarajuću vrstu benzina.

Zbog nedavnih ukrajinskih napada dronovima na ruske rafinerije nafte, više postrojenja obustavilo je rad radi održavanja, što je navelo Moskvu da povremeno uvodi ograničenja s ciljem stabilizacije domaćeg tržišta goriva.

Ograničenja u prodaji goriva uvedena su u više ruskih regija, kao i na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Ranije ovog mjeseca Generalštab Ukrajine saopćio je da su ukrajinske snage pogodile 16 velikih ruskih rafinerija nafte i terminala za gorivo, čime je izvan funkcije stavljeno više od 30 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte.