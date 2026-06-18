Prvi francuski LNG tanker prošao kroz Hormuški moreuz od početka iransko-američkog rata Brod kojim upravlja Knutsen LNG France prevozi katarski prirodni plin na putu prema Pakistanu

Tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) Mraikh, koji plovi pod francuskom zastavom i koji je unajmila kompanija QatarEnergy, postao je prvi francuski LNG brod koji je prošao kroz Hormuški moreuz od početka rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopćila je u četvrtak kompanija za pomorsku analitiku Windward.

Brod je napustio Perzijski zaljev nakon prolaska kroz ovaj strateški plovni put, a dodatni detalji o vremenu i okolnostima prolaska za sada nisu objavljeni.

Mraikh je prevozio LNG ukrcan u Kataru i bio je na putu prema Pakistanu nakon prolaska kroz Omanski zaljev.

Brodom upravlja kompanija Knutsen LNG France, podružnica norveške kompanije Knutsen OAS Shipping sa sjedištem u francuskom gradu Nantesu.

U četvrtak je zvanično finaliziran memorandum o razumijevanju od 14 tačaka sa Sjedinjenim Američkim Državama, čiji je cilj okončanje rata.

Komercijalni pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz ozbiljno je poremećen od 28. februara zbog rata između SAD-a i Izraela s jedne i Irana s druge strane.

Hormuški moreuz, smješten između Irana i Omana, jedna je od ključnih svjetskih energetskih ruta koja povezuje proizvođače energije iz Zaljeva s međunarodnim tržištima.