Protesti zbog goriva u Keniji paralizirali transport, hiljade ljudi ostalo blokirano širom zemlje

Nacionalni štrajk operatera javnog prevoza u Keniji zbog rasta cijena goriva u ponedjeljak je paralizirao transportne usluge, ostavivši hiljade putnika blokiranih, dok su protesti, sukobi i blokade puteva zahvatili više gradova širom zemlje.

Matatus, privatni minibusevi koji čine glavni oblik javnog prevoza u Keniji, uglavnom nisu izlazili na ulice, jer su operateri protestovali zbog naglog rasta cijena dizela i benzina koji je znatno povećao troškove poslovanja.

U Nairobiju je policija za razbijanje demonstracija ispaljivala suzavac i uhapsila desetine demonstranata, dok su u pojedinim dijelovima glavnog grada izbili sukobi. Demonstranti su palili gume, blokirali puteve kamenjem i barikadama, a snimci na društvenim mrežama prikazivali su haotične scene ljudi koji bježe od policije u više naselja.

Lokalni mediji su također izvijestili o slučajevima vandalizma i pljački tokom nereda, a u nekim dijelovima zemlje zapaljena su vozila.

Policija je saopćila da su tri vozača motociklističkih taksija (boda boda), koji se široko koriste za kraća putovanja, poginula u sudaru tokom protesta u području Kimbo u gradu Ruiru, oko 25 kilometara sjeveroistočno od Najrobija.

Poremećaji u saobraćaju zabilježeni su i u Mombasi, Kisumuu, Nakuruu i Eldoretu, dok su mnogi putnici bili prisiljeni pješačiti kilometrima nakon što su autobusi, taksiji i kamioni obustavili rad. Neke škole prešle su na online nastavu zbog sigurnosnih rizika i nedostatka prevoza.

Predstavnik Nacionalnog udruženja vlasnika matatua Cornelius Chepsoi rekao je da sektor više ne može poslovati pod trenutnim cijenama goriva.

"Rekli smo da ćemo obustaviti usluge dok vlada ne pristane smanjiti cijenu goriva. Naš štrajk je miran. Bez smanjenja cijena goriva, zemlja će stati", rekao je Chepsoi.

Cijene goriva u Keniji naglo su porasle u posljednjoj mjesečnoj reviziji, pri čemu je cijena benzina porasla na oko 214,25 kenijskih šilinga (1,66 dolara) po litru, dok je dizel porastao na oko 242,92 šilinga (1,88 dolara) po litru, što je pojačalo nezadovoljstvo građana zbog rasta troškova života.

Povećanja su povezana s turbulencijama na globalnim energetskim tržištima i strahovima od nestabilnosti oko Hormuškog moreuza, ključne rute za transport nafte na Bliskom istoku. Kenija u velikoj mjeri zavisi od uvoznog goriva, što znači da se poremećaji na globalnom tržištu brzo odražavaju na domaće cijene na pumpama.