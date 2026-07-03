Prodaja benzinaca i električnih modela u padu u periodu januar - juni, dok je prodaja hibridnih automobila porasla za 6 posto, a električni automobili čine više od polovine ukupnog turskog tržišta automobila, pokazuju podaci

Prodaja automobila u Turskoj: Prodaja benzinaca i električnih modela u padu, samo hibridi bilježe rast Prodaja benzinaca i električnih modela u padu u periodu januar - juni, dok je prodaja hibridnih automobila porasla za 6 posto, a električni automobili čine više od polovine ukupnog turskog tržišta automobila, pokazuju podaci

Ukupno tržište automobila u Turskoj zabilježilo je manji broj prodatih jedinica u prvih šest mjeseci ove godine, uključujući i tržište električnih vozila (EV), dok je prodaja hibridnih automobila nastavila rasti, a udio električnih automobila u ukupnom broju automobila porastao, podaci su Udruženja automobilskih distributera i mobilnosti.

Prodaja automobila u Turskoj pala je za 9,79 posto na godišnjem nivou, na 440.234 jedinice u periodu januar-juni, dok je prodaja lakih komercijalnih vozila pala za 1,69 posto, na 117.945 jedinica.

U istom periodu prodat je 182.492 automobil na benzinski pogon, 27.485 automobila na dizel pogon i 3.122 automobila na tečni naftni gas (LPG/auto-plin), što predstavlja pad od 18,4 posto, 27,1 posto, odnosno 3,1 posto.

Stručnjaci navode da je postepeno ukidanje proizvodnje dizel motora razlog za pad prodaje dizel automobila.

U periodu januar-juni prodat je 145.804 hibridni automobil, što je rast od 6 posto. Prodaja potpuno električnih automobila iznosila je 80.709 jedinica.

Prodaja električnih vozila za prvih šest mjeseci godine, uključujući modele s produženim doletom (budući da ih turska carinska tarifa klasifikuje kao električne), pala je za 5,3% na 81.331 jedinicu, čineći 18,5 posto turskog tržišta automobila.

Benzinski automobili činili su 41,5 posto ukupne prodaje automobila u periodu januar-juni ove godine, što je pad u odnosu na 45,8 posto u istom periodu prošle godine, dok je udio dizel automobila pao sa 7,7 posto na 6,2 posto, a udio automobila na plinski pogon ostao na 0,7%.

Udio električnih vozila u ukupnoj prodaji popeo se sa 17,6 posto na 18,5 posto, dok je udio hibrida skočio sa 28,2 posto na 33,1 posto u istom periodu.

Električni i hibridni automobili zajedno su činili 51,6% ukupnog tržišta, s ukupnom prodajom koja je dostigla 227.135 jedinica.

U junu je prodato 14.978 električnih automobila, što je pad od 42 posto na godišnjem nivou, čime su ostvarili tržišni udio od 17,8 posto.

Prodaja hibridnih automobila u junu dostigla je 26.782 jedinice, uz tržišni udio od 31,9 posto, pokazali su podaci.