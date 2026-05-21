Prihodi Saudijske Arabije od nafte dostigli trogodišnji maksimum uprkos ratu Izvoz nafte čini 80,3 posto ukupnog robnog izvoza, što je, usred skoka cijena, dovelo prihode na oko 24,7 milijardi dolara

Prihodi Saudijske Arabije od izvoza nafte skočili su u martu na najviši nivo u više od tri godine, budući da su više cijene energije i sposobnost kraljevine da preusmjeri isporuke sirove nafte pomogle da se nadoknade poremećaji uzrokovani zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, prenosi Anadolu.

Izvoz nafte porastao je za 37,4 posto na godišnjem nivou u martu, dok je njegov udio u ukupnom robnom izvozu porastao na 80,3 posto sa 71 posto u istom mjesecu prošle godine, podaci su Glavne uprave za statistiku.

Na osnovu ukupnog robnog izvoza i udjela izvoza nafte, prihodi od izvoza saudijske sirove nafte i naftnih derivata iznosili su oko 92,5 milijardi saudijskih rijala (21,2 milijardi eura) u martu, što je najviši nivo od oktobra 2022. godine.

Ovaj porast uslijedio je u prvom punom mjesecu rata na Bliskom istoku, koji je počeo krajem februara i izazvao velike poremećaje u protoku energije kroz Hormuški tjesnac, jedno od najkritičnijih uskih grla za naftu na svijetu.

Referentne cijene nafte u Londonu skočile su za 43 posto u martu jer je skoro potpuno zatvaranje tjesnaca prekinulo veliki dio globalnog snabdijevanja naftom i pojačalo zabrinutost za energetsku sigurnost.

Saudijska Arabija je bila manje izložena poremećajima od nekih zaljevskih proizvođača nakon što je aktivirala transkontinentalni naftovod koji transportuje sirovu naftu do njene zapadne obale, omogućavajući da se pošiljke utovaruju iz luka na Crvenom moru umjesto da se oslanjaju isključivo na izvozne rute iz Zaljeva.

Kraljevina se do kraja marta oporavila na oko 70 posto svojih predratnih nivoa izvoza, podržana ovom alternativnom rutom.

Više cijene sirove nafte i naftnih derivata pomogle su da se nadoknade manji volumeni isporuka, podižući ukupan prihod od izvoza nafte iznad predratnih nivoa.

Nenaftni izvoz, uključujući ponovni izvoz (reizvoz), pao je za 17,3 posto na godišnjem nivou u martu, dok je nacionalni nenaftni izvoz bez ponovnog izvoza opao za 27 posto. Ponovni izvoz je porastao za 2,5 posto.

Uvoz je smanjen za 24,8 posto u istom periodu, dok je suficit u robnoj razmjeni Saudijske Arabije skočio za 218,9 posto u odnosu na mart 2025. godine.