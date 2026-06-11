Predsjednik izjavio da je Srbija ponosna i zadovoljna što će proslavljeni kineski badminton igrač Lin Dan učestvovati u promociji međunarodne izložbe

Poznati kineski sportista će promovisati Expo 2027 u Srbiji Predsjednik izjavio da je Srbija ponosna i zadovoljna što će proslavljeni kineski badminton igrač Lin Dan učestvovati u promociji međunarodne izložbe

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da je Srbija ponosna i zadovoljna što će proslavljeni kineski badminton igrač Lin Dan učestvovati u promociji međunarodne izložbe Expo 2027, ističući da je riječ o velikoj prilici za predstavljanje zemlje u najboljem svjetlu.

Tokom sastanka u Beogradu, Vučić je zahvalio Linu što je prihvatio da bude dio promocije Expa, navodeći da su teme izložbe igra i muzika, te da će njegov angažman doprinijeti globalnoj vidljivosti događaja.

On je naglasio da Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa Narodnom Republikom Kinom, kao i ličnim vezama sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Vučić je istakao da je impresioniran popularnošću Lina u Aziji, navodeći da je poznat širom regiona, od Malezije i Tajlanda do Indije, jednako kao i u Kini.

Predsjednik Srbije izrazio je zadovoljstvo zbog dolaska Lina u Srbiju, ocijenivši da će to biti podstrek mladima, ali i značajan doprinos promociji Expa 2027.

Lin je tokom susreta poklonio Vučiću badminton reket, te najavio da će naredne godine ponovo posjetiti Srbiju sa sinom, koji trenira tenis i želi upoznati srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Vučić je kazao da je uvjeren da će Đoković izaći u susret toj želji, ističući da je riječ o jednoj od najvećih sportskih zvijezda u Srbiji, uz košarkaša Nikolu Jokića.