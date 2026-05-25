Povratak legendarnog Yuga: Novi model stiže kao jeftini hibrid za evropsko tržište Srpski poduzetnik Aleksandar Bjelić predstavio plan za oživljavanje kultnog brenda Yugo, uz najavu hibridnog automobila s potrošnjom od 2,2 litra i početnom cijenom ispod 12.000 eura

Novi Yugo ponovo privlači pažnju evropske automobilske javnosti nakon što su njemački i austrijski mediji objavili detalje projekta kojim bi se legendarni automobil mogao vratiti na tržište kao pristupačni hibridni model namijenjen širokom krugu kupaca širom Evrope, javlja Anadolu.

Aleksandar Bjelić, srpski preduzetnik iz Njemačke i vlasnik prava na ime Yugo, predstavio je u Beogradu plan razvoja modela koncipiranog kao hibrid sa izuzetno niskom potrošnjom i početnom cijenom ispod 12.000 eura.

Pojedinosti su iznesene na konferenciji SEE Automotive u Beogradu, gde je potvrđeno da projekat cilja proizvodnju pristupačnog automobila za široko tržište.

Prema pisanju njemačkog portala "Welt.de", novi Yugo ima potencijal da postane jedan od najjeftinijih novih automobila u Evropi.

Bjelićev koncept baziran je na ekonomičnoj i funkcionalnoj mobilnosti, uz naglasak na niske troškove vožnje i jednostavnu upotrebu.

Tehnička struktura predviđa hibridni sistem sa tehnologijom produženog dometa, motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ne pokreće vozilo direktno, već služi isključivo za proizvodnju električne energije. Sistem eliminiše potrebu za klasičnim punjenjem preko kabla, dok pogonski sklop podržava više vrsta goriva. Prve procjene pokazuju da bi prosječna potrošnja mogla da iznosi svega 2,2 litra na 100 kilometara.

Vizuelni identitet ostaje dosljedan ranije prikazanoj studiji iz Minhena, čiji je autor dizajner iz Zrenjanina Darko Marčeta. U pitanju je kompaktni hečbek sa troja vrata i sportskim linijama koje evociraju uspomenu na nekadašnji "Jugić" u modernoj interpretaciji.

Potpuno funkcionalni prototip bit će premijerno prikazan tokom manifestacije EXPO 2027 u Beogradu. Zapadni mediji navode da projekat ozbiljno računa i na srpsku dijasporu širom Evrope, oslanjajući se na nostalgiju prema nekadašnjem automobilskom simbolu.