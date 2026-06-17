Potpisan ugovor o upravljanju NIS-om između Vlade Srbije i MOL-a

Elvır Hodzıc
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je danas razgovarala sa srpskim članovima Odbora direktora Naftne industrije Srbije (NIS) o poslovanju kompanije i daljim planovima, te da NIS trenutno raspolaže rekordnim količinama sirove nafte.
Ona je navela da je oko 350.000 tona nafte obezbijeđeno do 1. jula, te da se zalihe nalaze u skladištima i u luci Omišalj.
"Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade Srbije i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se Gaspromnjeft i MOL dogovore o kupoprodaji", rekla je Đedović Handanović.
Ona je dodala da je NIS juče dobio kratko produženje licence za operativni rad do 1. jula, kao i da je MOL-u produžena licenca za pregovore do istog datuma.
Ministarka je upozorila da je kompanija i dalje izložena regulatornim, finansijskim i operativnim rizicima, te da je neophodno nastaviti aktivnosti kako bi se NIS što prije skinuo sa liste sankcija američkog OFAC-a.
"NIS sada ima rekordne količine sirove nafte, oko 350.000 tona je osigurano do 1. jula, u skladištima i u luci u Omišlju", ponovila je, ističući da su mjere države i postojeće zalihe doprinijele stabilnom snabdijevanju tržišta.
Dodala je da je cilj dugoročno rješenje koje će vratiti predvidivost i stabilnost poslovanju kompanije.