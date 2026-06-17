Potpisan ugovor o upravljanju NIS-om između Vlade Srbije i MOL-a Srbija i mađarski MOL dogovorili model upravljanja Naftnom industrijom Srbije, uz produženje operativnih licenci do 1. jula

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je danas razgovarala sa srpskim članovima Odbora direktora Naftne industrije Srbije (NIS) o poslovanju kompanije i daljim planovima, te da NIS trenutno raspolaže rekordnim količinama sirove nafte.

Ona je navela da je oko 350.000 tona nafte obezbijeđeno do 1. jula, te da se zalihe nalaze u skladištima i u luci Omišalj.

"Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade Srbije i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se Gaspromnjeft i MOL dogovore o kupoprodaji", rekla je Đedović Handanović.

Ona je dodala da je NIS juče dobio kratko produženje licence za operativni rad do 1. jula, kao i da je MOL-u produžena licenca za pregovore do istog datuma.

Ministarka je upozorila da je kompanija i dalje izložena regulatornim, finansijskim i operativnim rizicima, te da je neophodno nastaviti aktivnosti kako bi se NIS što prije skinuo sa liste sankcija američkog OFAC-a.

"NIS sada ima rekordne količine sirove nafte, oko 350.000 tona je osigurano do 1. jula, u skladištima i u luci u Omišlju", ponovila je, ističući da su mjere države i postojeće zalihe doprinijele stabilnom snabdijevanju tržišta.

Dodala je da je cilj dugoročno rješenje koje će vratiti predvidivost i stabilnost poslovanju kompanije.