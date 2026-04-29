Plenković: Projekat južne plinske interkonekcije će se sigurno realizirati ako bh. strana napravi sve što je dogovoreno

Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je u srijedu da će se projekat Južne plinske interkonekcije "sigurno" realizirati ako bosanskohercegovačka strana ispuni dogovoreno, javlja Anadolu.

„Projekt će se sigurno realizirati ako se s bosanskohercegovačke strane napravi sve što je dogovoreno”, kazao je na marginama samita Inicijativer triju mora u Dubrovniku.



Zahvalivši SAD-u na ubrzanju procesa realizacije projekta Južne plinske interkonekcije, Plenković je kazao kako je taj projekat strateško naslanjanje Bosne i Hercegovine na Hrvatsku u energetskom smislu.

Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto u utorak su potpisali sporazum o izgradnji plinovoda koji će plinskom infrastrukturom spojiti Hrvatsku i BiH. Sa SAD-om je potpisana i zajednička izjava o podršci projektu.

Hrvatski premijer je kazao da je upitno bi li taj projekt mogao ikad biti realiziran da u njega „zakonski regulirano” nisu ušli američki investitori, misleći na američku firmu AAFS Infrastructure and Energy koja je kao investitor uvrštena u Zakon o projektu Južna plinska interkonekcija koji je u martu usvojio Parlament bh. entiteta Federacija BiH.

„Zato treba američkoj strani zahvaliti na ubrzanju toga procesa”, kazao je Plenković, prenose hrvatski mediji.

Prema Plenkovićevim riječima, za Hrvatsku je ključno važno da se osiguraju kupci za 1,5 milijardi kubika plina koji bi plinovodom trebao stići u BiH, zemlju koja još nije u potpunosti plinificirana.

Projekat Južne plinske interkonekcije vidi se kao ključan za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora plina u BiH, koja se trenutno snabdijeva ruskim prirodnim plinom preko Srbije u sklopu plinovoda "Turski tok".

Prema Zakonu o projektu Južna plinska interkonekcija američka kompanije AAFS izgradiće i upravljati plinovodom koji će povezati BiH s plinskim sistemom Hrvatske i LNG terminalom na otoku Krku. Ambasada SAD-a u Sarajevu podržala je inicijativu i naglasila da BiH čini korak ka diverzifikaciji snabdijevanja energijom i jačanju ekonomskih veza sa SAD-om.





