Izjava američkog predsjednika Trumpa da je prekid vatre s Iranom na masovnim aparatima za održavanje života dodatno je smanjila očekivanja za kratkoročno smirivanje regionalnih tenzija

Pad cijena nafte uslijed mješovitih signala na relaciji SAD - Iran i uoči samita Trump-Xi Izjava američkog predsjednika Trumpa da je prekid vatre s Iranom na masovnim aparatima za održavanje života dodatno je smanjila očekivanja za kratkoročno smirivanje regionalnih tenzija

Cijene nafte pale su u srijedu dok su investitori pratili mješovite signale u vezi s tenzijama između SAD-a i Irana te zauzeli oprezan stav uoči sastanka visokog rizika između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Kini, prenosi Anadolu.

Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se jutros po cijeni od 106,63 dolara po barelu, što je pad od oko 1,1 posto u odnosu na prethodno zatvaranje od 107,77 dolara.

Američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) pala je za oko 1,1 posto na 101,03 dolara po barelu, u poređenju sa 102,18 dolara u prethodnoj sesiji.

Analitičari navode da stalna zabrinutost zbog potencijalnih poremećaja u opskrbi i tekuća neizvjesnost na Bliskom istoku nastavljaju podržavati cijene, što investitorima otežava određivanje jasnog smjera tržišta.

Iako je nafta Brent u utorak dobila više od tri posto na vrijednosti, blijede nade u trajni prekid vatre između SAD-a i Irana oslabile su očekivanja za potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, kritične rute za globalne isporuke nafte.

Trumpova izjava da je prekid vatre s Iranom na "masovnim aparatima za održavanje života" dodatno je smanjila očekivanja za skoro ublažavanje regionalnih tenzija.

Njegovi komentari da Washington razmatra proširenje ranije pokrenute, ali kasnije obustavljene operacije "Project Freedom" kako bi se osigurala komercijalna plovidba kroz Hormuški moreuz, također su zadržali u fokusu zabrinutost za sigurnost globalne opskrbe energijom.

Iako je Trump rekao kako ne vjeruje da Kini treba njegova pomoć da okonča rat s Iranom, trgovina između Teherana i Pekinga nastavljena je uprkos sve većem pritisku na Kinu, koja je najveći kupac iranske nafte.

Očekuje se da će se Trump sastati sa Xijem u Pekingu u četvrtak i petak radi razgovora za koje se predviđa da će se fokusirati na trgovinu, Iran i šire geopolitičke tenzije.

Produženi sukob s Iranom također počinje opterećivati američku ekonomiju, jer rastuće cijene nafte povećavaju troškove benzina i izazivaju zabrinutost zbog širih ekonomskih reperkusija u narednim mjesecima.

U međuvremenu, podaci o Indeksu potrošačkih cijena (CPI) u SAD-u ukazali su na rastući pritisak uslijed viših troškova energije, što je dodatno oslabilo apetit za rizikom na globalnim tržištima.

Potrošačke cijene zabilježile su snažan porast drugi mjesec zaredom u aprilu, označavajući najvišu godišnju stopu inflacije u skoro tri godine i potpirujući očekivanja da bi se inflatorni pritisci mogli dodatno intenzivirati u mjesecima koji dolaze.

Analitičari kažu da su najnoviji podaci o inflaciji zakomplikovali izglede politike američkih Federalnih rezervi (Fed), pojačavajući zabrinutost da bi centralna banka mogla zadržati oštriji (hawkish) stav do kraja godine.

Iako se očekuje da će više kamatne stope opteretiti potražnju za naftom povećanjem troškova zaduživanja i usporavanjem ekonomske aktivnosti, uporno visoka inflacija i tekuće geopolitičke tenzije učvrstile su očekivanja investitora da je malo vjerovatno da će cijene energije značajnije pasti u skorije vrijeme.