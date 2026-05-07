Otvoren Sandžak Business Forum: Investicije i povezivanje regiona u fokusu

U Novom Pazaru danas je svečano otvoren Sandžak Business Forum, poslovni skup koji okuplja investitore, kompanije, institucije i preduzetnike s ciljem jačanja ekonomskog potencijala regije Sandžak i unapređenja investicione saradnje u regionu, javlja Anadolu.
Na otvaranju foruma obratili su se ministar bez portfelja zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije Usame Zukorlić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Zukorlić je poručio da je Sandžak tačka spajanja i potencijal za povezivanje, naglašavajući važnost jačanja unutrašnjeg jedinstva kao preduslova regionalne saradnje.
"Složit ću se i s mojim prijateljem, ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kada govori o tome da bi iz Bosne trebalo češće dolaziti u Sandžak. I ne samo u Sandžak. Bošnjaci žive rasuti širom regiona, i istočno od Sandžaka, i njima treba posvetiti posebnu pažnju. Sandžaku zaista treba više podrške, toplih riječi, a naročito investicija iz naše Bosne i Hercegovine. Sandžak je tačka spajanja. Sandžak je potencijal za povezivanje. Ali prije svega moramo se povezati između sebe, unutar bošnjačkog korpusa, kao preduslov povezivanja u regionu među državama", naveo je Zukorlić.
On je posebno naglasio značaj zajedništva.
"Danas ću potencirati jednu riječ koja se možda i previše koristila, a to je zajedništvo. Ali želim da toj riječi vratimo vrijednost, a upravo mi ovakvim skupovima vraćamo vrijednost zajedništvu. Ovako konkretnim susretima vraćamo vrijednost toj riječi. Zajedništvo je imperativ. Zajedništvo je temelj svake snage", dodao je on.
On je istakao i strateški značaj infrastrukturnog povezivanja regiona.
"Naš strateški prioritet jeste autoput. Autoput koji će Sandžak povezati s Beogradom, sa Sarajevom, s Podgoricom, s bratskom Turskom i s velikom Evropom. Sandžak može biti tačka povezivanja, ekonomskog opstanka i trgovinske integracije. To je glavna tema o kojoj svakodnevno razgovaramo s nosiocima vlasti u ovoj državi", rekao je Zukorlić.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković naglasio je da je ključ napretka regiona u dogovoru, saradnji i evropskim integracijama.
"Mi imamo dobre vijesti iz Bosne i Hercegovine kada je riječ o povezivanju. Prije nekoliko dana usvojili smo na Vijeću ministara odluku o finansiranju rekonstrukcije puta na Šćepan Polju. To je težak sistem odlučivanja, jer se tri strane moraju dogovarati oko svega i nema odluke bez konsenzusa, ali smo ipak usvojili tu odluku i time omogućili da brže dolazimo jedni drugima", naveo je Konaković.
On je dodao da je regionalno povezivanje ključno za budućnost.
"Mnogo radimo i na cestovnom i mostovnom povezivanju. Naše ambicije su zajedničke. Ovaj prostor ima ambiciju da postane dio Evropske unije. Ali Evropljani od nas očekuju da pokažemo da se možemo dogovarati, da možemo sarađivati i da smo spremni graditi zajedničku budućnost", kazao je Konaković.
Govoreći o ekonomskim izazovima, Konaković je istakao značaj regionalnog tržišta i evropskih integracija.
"Tržište Jugoistočne Evrope je malo i nema ozbiljnih poslovnih prilika ako se ne otvorimo prema evropskom tržištu. Evropska unija je otvorila fondove i investicije i pristup tržištu od 500 miliona ljudi, ali od nas očekuje saradnju. Postoje i problemi koje još nismo riješili, poput čekanja na granicama. Postoji podatak da građani regiona godišnje provedu hiljade godina čekajući na granicama. To su stvari koje moramo mijenjati", zaključio je Konaković.
Sandžak Business Forumu između ostalih, prisustvovali su i ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje s nevladinim organizacijama Crne Gore Ernad Suljević i generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru Osman Pesmen.
Sandžak Business Forum održava se s ciljem da postane ključna regionalna poslovna platforma koja će dugoročno doprinositi jačanju ekonomskih veza i privlačenju investicija u regiju Sandžak i širi region.
