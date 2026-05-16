Njemački proizvođač vjetroturbina ENERCON proširuje poslovanje u Turskoj

Njemački proizvođač vjetroturbina ENERCON proširuje poslovanje u Turskoj, pozicionirajući zemlju kao strateško proizvodno i izvozno središte dok produbljuje ulaganja u energiju vjetra i razmatra ulazak na tržište hibridne energije i skladištenja energije u baterijama, rekao je u srijedu jedan rukovodilac kompanije.

"Turska je postala strateško proizvodno i izvozno središte za ENERCON. Brzo proširujemo svoje poslovanje u Turskoj u skladu s YEKA projektima, potražnjom na domaćem tržištu i izvoznim ciljevima prema susjednim zemljama", rekao je Heiko Juritz, glavni operativni direktor i član Izvršnog odbora ENERCON-a, za Anadolu na marginama 15. Kongresa o energiji vjetra u Turskoj (TUREK).

Juritz je rekao da će proizvodni pogon za lopatice rotora turbina, koji će biti osnovan u Turskoj uz investiciju od 50 miliona eura u četvrtom kvartalu ove godine, koristiti "provjerenu tehnologiju sljedeće generacije" koja je već primijenjena na proizvodnim lokacijama kompanije u Evropi.

Napomenuo je da ENERCON već koristi istu tehnologiju u Portugalu i rekao da su lopatice rotora koje će se proizvoditi u Turskoj posebno dizajnirane za velike vjetroturbine.

"ENERCON je nedavno osigurao dva projekta na tenderima YEKA RES-2025, a komponente turbina koje će se koristiti u ovim projektima proizvodit će se u novom proizvodnom pogonu koji će biti osnovan u Turskoj", rekao je.

Juritz je dodao da Turska već ima uspostavljen i provjeren lanac snabdijevanja, koji se sada proširuje novim dobavljačima i materijalima sljedeće generacije.

Rekao je da ambicije kompanije protežu se izvan domaćeg tržišta i uključuju pozicioniranje Turske kao regionalne proizvodne baze koja opslužuje susjedna tržišta, kao što su Rumunija, Italija, Grčka i balkanske zemlje.

"S ovim novim proizvodnim modelom, cilj nam je kombinovati turske proizvodne kapacitete s njemačkim inženjeringom", rekao je.

Juritz je ukazao i na rastući značaj logističke infrastrukture, napominjući da sve veća veličina lopatica vjetroturbina čini lučku infrastrukturu, kapacitet teških dizalica i transportne sisteme ključnim za sektor.

Iako ENERCON trenutno ne predviđa velika logistička ograničenja u Turskoj, rekao je da će ulaganja u infrastrukturu postati sve važnija za vjetroturbine visokog kapaciteta sljedeće generacije.

Naglasio je i važnost plana Turske da godišnje pokreće nove YEKA tendere, rekavši da investitori zahtijevaju predvidljivije tržišno okruženje.

"Trenutni YEKA model se smatra uspješnim okvirom u poređenju sa sličnim mehanizmima u Evropi. Međutim, investitori česte regulatorne promjene doživljavaju kao rizik. Ono što nam je potrebno je predvidljivost. Stabilnost potražnje, propisa i investicijske klime ključna je za velika ulaganja u energiju vjetra", rekao je Juritz.

Naveo je da neki strani proizvođači originalne opreme za vjetroturbine posluju u Turskoj bez uspostavljanja lokalnih proizvodnih kapaciteta ili stvaranja radnih mjesta, tvrdeći da to potkopava poštenu konkurenciju.

"Vjerujemo da je važno podržati kompanije koje ulažu u domaću proizvodnju, stvaraju radna mjesta i doprinose održivom industrijskom ekosistemu putem mehanizama podrške", rekao je.

Juritz je dodao da aktivnosti ENERCON-a u Turskoj neće ostati ograničene samo na proizvodnju vjetroturbina.

"ENERCON također procjenjuje dovođenje svojih hibridnih energetskih i baterijskih rješenja za skladištenje energije, lansiranih u Njemačkoj, u Tursku. Turska je među ciljanim zemljama za ulaganja u skladištenje energije u baterije. Cilj nam je uspostaviti prisustvo u hibridnim rješenjima i baterijskim sistemima za skladištenje energije i ovdje", rekao je.

Arif Gunyar, generalni direktor Turske i regionalni šef za Centralnu Aziju, Bliski istok i Afriku, rekao je da nova investicija kompanije u proizvodni pogon od 50 miliona eura odražava povjerenje u potencijal rasta obnovljive energije i energetske politike Turske.

Naglasio je da će novi pogon biti ključan ne samo za globalni lanac snabdijevanja, već i za domaće tržište.

"Otprilike 50 posto proizvodnih kapaciteta će opsluživati ​​tursko tržište. Ako je donesena takva investicijska odluka, to znači da je tržišno okruženje dostiglo određeni nivo zrelosti. Proširenje ciljeva obnovljive energije od strane Ministarstva energetike i prirodnih resursa odigralo je ključnu ulogu u ovoj investicijskoj odluci", rekao je.

Dodao je da obnovljiva energija više nije važna samo za borbu protiv klimatskih promjena, već je postala i strateški sektor u smislu energetske sigurnosti i ekonomske nezavisnosti.