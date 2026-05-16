Gülşen Çağatay
16 Maj 2026•Ažuriranje: 16 Maj 2026
Njemački proizvođač vjetroturbina ENERCON proširuje poslovanje u Turskoj, pozicionirajući zemlju kao strateško proizvodno i izvozno središte dok produbljuje ulaganja u energiju vjetra i razmatra ulazak na tržište hibridne energije i skladištenja energije u baterijama, rekao je u srijedu jedan rukovodilac kompanije.
"Turska je postala strateško proizvodno i izvozno središte za ENERCON. Brzo proširujemo svoje poslovanje u Turskoj u skladu s YEKA projektima, potražnjom na domaćem tržištu i izvoznim ciljevima prema susjednim zemljama", rekao je Heiko Juritz, glavni operativni direktor i član Izvršnog odbora ENERCON-a, za Anadolu na marginama 15. Kongresa o energiji vjetra u Turskoj (TUREK).
Juritz je rekao da će proizvodni pogon za lopatice rotora turbina, koji će biti osnovan u Turskoj uz investiciju od 50 miliona eura u četvrtom kvartalu ove godine, koristiti "provjerenu tehnologiju sljedeće generacije" koja je već primijenjena na proizvodnim lokacijama kompanije u Evropi.
Napomenuo je da ENERCON već koristi istu tehnologiju u Portugalu i rekao da su lopatice rotora koje će se proizvoditi u Turskoj posebno dizajnirane za velike vjetroturbine.
"ENERCON je nedavno osigurao dva projekta na tenderima YEKA RES-2025, a komponente turbina koje će se koristiti u ovim projektima proizvodit će se u novom proizvodnom pogonu koji će biti osnovan u Turskoj", rekao je.
Juritz je dodao da Turska već ima uspostavljen i provjeren lanac snabdijevanja, koji se sada proširuje novim dobavljačima i materijalima sljedeće generacije.
Rekao je da ambicije kompanije protežu se izvan domaćeg tržišta i uključuju pozicioniranje Turske kao regionalne proizvodne baze koja opslužuje susjedna tržišta, kao što su Rumunija, Italija, Grčka i balkanske zemlje.
"S ovim novim proizvodnim modelom, cilj nam je kombinovati turske proizvodne kapacitete s njemačkim inženjeringom", rekao je.
Juritz je ukazao i na rastući značaj logističke infrastrukture, napominjući da sve veća veličina lopatica vjetroturbina čini lučku infrastrukturu, kapacitet teških dizalica i transportne sisteme ključnim za sektor.
Iako ENERCON trenutno ne predviđa velika logistička ograničenja u Turskoj, rekao je da će ulaganja u infrastrukturu postati sve važnija za vjetroturbine visokog kapaciteta sljedeće generacije.
Naglasio je i važnost plana Turske da godišnje pokreće nove YEKA tendere, rekavši da investitori zahtijevaju predvidljivije tržišno okruženje.
"Trenutni YEKA model se smatra uspješnim okvirom u poređenju sa sličnim mehanizmima u Evropi. Međutim, investitori česte regulatorne promjene doživljavaju kao rizik. Ono što nam je potrebno je predvidljivost. Stabilnost potražnje, propisa i investicijske klime ključna je za velika ulaganja u energiju vjetra", rekao je Juritz.
Naveo je da neki strani proizvođači originalne opreme za vjetroturbine posluju u Turskoj bez uspostavljanja lokalnih proizvodnih kapaciteta ili stvaranja radnih mjesta, tvrdeći da to potkopava poštenu konkurenciju.
"Vjerujemo da je važno podržati kompanije koje ulažu u domaću proizvodnju, stvaraju radna mjesta i doprinose održivom industrijskom ekosistemu putem mehanizama podrške", rekao je.
Juritz je dodao da aktivnosti ENERCON-a u Turskoj neće ostati ograničene samo na proizvodnju vjetroturbina.
"ENERCON također procjenjuje dovođenje svojih hibridnih energetskih i baterijskih rješenja za skladištenje energije, lansiranih u Njemačkoj, u Tursku. Turska je među ciljanim zemljama za ulaganja u skladištenje energije u baterije. Cilj nam je uspostaviti prisustvo u hibridnim rješenjima i baterijskim sistemima za skladištenje energije i ovdje", rekao je.
Arif Gunyar, generalni direktor Turske i regionalni šef za Centralnu Aziju, Bliski istok i Afriku, rekao je da nova investicija kompanije u proizvodni pogon od 50 miliona eura odražava povjerenje u potencijal rasta obnovljive energije i energetske politike Turske.
Naglasio je da će novi pogon biti ključan ne samo za globalni lanac snabdijevanja, već i za domaće tržište.
"Otprilike 50 posto proizvodnih kapaciteta će opsluživati tursko tržište. Ako je donesena takva investicijska odluka, to znači da je tržišno okruženje dostiglo određeni nivo zrelosti. Proširenje ciljeva obnovljive energije od strane Ministarstva energetike i prirodnih resursa odigralo je ključnu ulogu u ovoj investicijskoj odluci", rekao je.
Dodao je da obnovljiva energija više nije važna samo za borbu protiv klimatskih promjena, već je postala i strateški sektor u smislu energetske sigurnosti i ekonomske nezavisnosti.