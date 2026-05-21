Njemačka ekonomija pod pritiskom: Privatni sektor u padu drugi mjesec zaredom PMI indeks ostaje ispod granice rasta, dok se slabljenje potražnje i inflatorni pritisci povezuju s globalnim ekonomskim posljedicama rata u Iranu

Njemački privatni sektor zabilježio je novi pad aktivnosti u maju, pri čemu S&P Global kompozitni PMI ostaje ispod 50 bodova, što ukazuje na nastavak ekonomske kontrakcije i slabljenje izgleda za rast najveće evropske ekonomije, javlja Anadolu.

Pad je izazvao zabrinutost da je najveća evropska ekonomija pogođena efektima prelijevanja rata u Iranu.

S&P Global kompozitni indeks menadžera nabavke (PMI) za Njemačku blago je porastao na 48,6 u maju, u odnosu na 48,4 u aprilu, ali je ostao ispod praga od 50 bodova koji razdvaja ekspanziju od kontrakcije.

Analitičari su očekivali umjereno poboljšanje indeksa.

I proizvodni i uslužni sektor ostali su u zoni kontrakcije, jer slaba potražnja i povišena inflacija nastavljaju opteretiti poslovnu aktivnost.

"Njemačka ekonomija je na putu da se smanji u drugom kvartalu", rekao je u saopštenju Phil Smith, ekonomista u S&P Global Market Intelligence.

"U proizvodnji, poticaj koji smo vidjeli od napora da se izgrade zalihe i prevaziđu rast cijena i nestašice ponude čini se da se gasi", dodao je Smith.

Njemačka je ušla u 2026. godinu s boljim ekonomskim rezultatima od očekivanih, ali su izgledi za dalji rast pogoršani zbog viših cijena energije, problema u lancima snabdijevanja i inflatornih pritisaka povezanih s ratom u Iranu, koji opterećuju ekonomiju.

Njemačka vlada je već prepolovila svoju prognozu rasta za 2026. godinu na 0,5 posto.

Najnovije brojke dolaze i u trenutku kada raste zabrinutost u cijeloj eurozoni, a francuski PMI je pao na najniži nivo u više od pet godina.

Viši troškovi zaduživanja mogli bi dodatno opteretiti regiju, jer Evropska centralna banka razmatra moguće povećanje kamatnih stopa sljedećeg mjeseca.

Predsjednik Bundesbanke Joachim Nagel rekao je ove sedmice da će kreatori politike možda morati nešto poduzeti u junu ako se energetski šok iz Irana pokaže upornim.

Inflacija u eurozoni dostigla je tri posto u aprilu.

Smith je rekao da je inflacija ulaznih troškova u Njemačkoj nastavila ubrzavati, ali sporiji rast izlaznih cijena u proizvodnji i uslugama pokazuje da preduzeća apsorbuju veći dio tereta.

"Ovo ukazuje na određeno obuzdavanje inflacijskih pritisaka, ali također nagovještava povećani pritisak na marže kompanija", rekao je.