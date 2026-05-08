Ministar trgovine Emirata izjavio da Turska postaje peti najveći trgovinski partner UAE-a u svijetu, nevezano za naftu Obim vanjske trgovine UAE-a i Turske prošle godine premašio je 45,2 milijarde dolara

Turska je postala peti najveći trgovinski partner Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u svijetu, nevezano za naftu, jer je obim trgovine između dvije zemlje dostigao 45,2 milijarde dolara (38,61 milijardu eura) u 2025. godini, izjavio je u petak ministar vanjske trgovine UAE-a, javlja Anadolu.

Ministar vanjske trgovine UAE-a Thani bin Ahmed Al Zeyoudi istakao je jačanje ekonomskih veza na Poslovnom forumu UAE-a i Turske, koji je u Istanbulu organizovao Odbor za vanjske ekonomske odnose Turske (DEIK).

Obim trgovine robom koja nije vezana za naftu porastao je za 15,5 posto u odnosu na prethodnu godinu i gotovo je utrostručio brojke zabilježene 2022. godine.

Al Zeyoudi je izjavio da je Sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu (CEPA), koji je stupio na snagu 1. septembra 2023. godine, imao dubok utjecaj na udvostručavanje vrijednosti unutrašnje trgovine koja nije vezana za naftu.

Ministar je rekordni uspjeh pripisao strateškom partnerstvu i kontinuiranoj podršci rukovodstva obje zemlje.

U protekle tri godine održani su česti sastanci između predsjednika UAE, šeika Mohameda bin Zayeda Al Nahyana, i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Al Zeyoudi je Istanbul opisao kao historijsku raskrsnicu i most koji povezuje Istok i Zapad za globalnu ekonomsku aktivnost.