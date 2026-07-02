Microsoft ulaže 2,5 milijarde dolara u novu AI organizaciju za transformaciju poslovanja

Dilara Zengin Okay
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Američka tehnološka kompanija Microsoft najavila je da će uložiti 2,5 milijarde dolara u osnivanje nove korporativne organizacije pod nazivom Microsoft Frontier, s ciljem pomoći klijentima u transformaciji poslovnih procesa pomoću vještačke inteligencije.
U saopćenju kompanije navedeno je da će nova struktura objediniti dubinsko znanje iz različitih industrija, iskustvo u upravljanju promjenama i kontinuiranom unapređenju, zajedno s inženjerskom ekspertizom u oblasti korporativne umjetne inteligencije.
Istaknuto je da će nova organizacija pružati podršku klijentima širom svijeta u procesima digitalne transformacije zasnovane na AI tehnologijama.
Microsoft je naglasio da će ova struktura biti jedna od najvećih i najviše orijentisanih na konkretne rezultate u industriji, a za realizaciju projekta planirana je investicija od 2,5 milijarde dolara.
U saopćenju se također navodi da će 6.000 stručnjaka biti angažovano na dizajniranju, razvoju, implementaciji i kontinuiranom unapređenju AI sistema zasnovanih na mjerljivim poslovnim rezultatima, u saradnji s klijentima.