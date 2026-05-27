Mediji: Hrvatska u četvrtak predstavlja paket mjera protiv inflacije Inflacija u aprilu ubrzala na 5,8 posto, čime se Hrvatska svrstala na drugo mjesto u Evropskoj uniji, iza Bugarske

Vlada Hrvatske u četvrtak bi trebala predstaviti paket antiinflatornih mjera usmjeren na sve segmente privrede, s ciljem suzbijanja rasta cijena potaknutog energetskim šokovima i globalnim krizama, prenose mediji.

Ministar finansija Tomislav Čorić najavio je da će mjere obuhvatiti širok spektar ekonomskih aktivnosti, dok je inflacija u aprilu ubrzala na 5,8 posto, čime se Hrvatska svrstala na drugo mjesto u Evropskoj uniji, iza Bugarske.

Zagrebački RTL nezvanično saznaje da će Vlada poslati poruku da nakon 2027. godine više neće biti rasta plata u javnom sektoru.

Među predloženim mjerama je i oporezivanje takozvane ekstramarže velikih i srednjih preduzeća. Prema tim navodima, obuhvaćeno bi bilo oko 2.300 kompanija, a oporezivao bi se višak dobiti u odnosu na prosjek iz prethodne tri godine, i to po stopi od 50 posto. Izuzetak bi činile firme koje ostvaruju više od 50 posto prihoda iz izvoza.

Predviđene su i izmjene u oporezivanju paušalnih obrta u trgovini i turizmu, uz različite pragove zavisno od djelatnosti, dok se još razmatraju konkretni iznosi.

Mediji navode i da bi Vlada mogla zadržati ograničene cijene za oko 100 proizvoda, kao i uvesti mjere štednje u ministarstvima i javnoj potrošnji u iznosu od 1,3 milijarde eura.

Cilj predloženog paketa je da se inflacija do 2027. godine spusti na oko dva posto.