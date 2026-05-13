Međunarodna energetska agencija saopštila je da je svjetska proizvodnja nafte u aprilu pala za 1,8 miliona barela dnevno

Globalna ponuda nafte smanjena je za dodatnih 1,8 miliona barela dnevno (mb/d) u aprilu na 95,1 mb/d, čime su ukupni gubici od februara pali na 12,8 mb/d, saopštila je u srijedu Međunarodna energetska agencija (IEA).

"Proizvodnja iz zemalja Perzijskog zaliva pogođenih zatvaranjem Hormuškog moreuza bila je 14,4 mb/d ispod predratnog nivoa", saopštila je IEA.

Agencija je dodala da veća proizvodnja i izvoz iz Atlantskog bazena pružaju određeno olakšanje, pod pretpostavkom da se protok kroz moreuz postepeno nastavi od juna, predviđa se da će globalna ponuda nafte pasti u prosjeku za 3,9 mb/d u 2026. godini, na 102,2 mb/d.

IEA je također objavila da se predviđa da će se svjetska potražnja za naftom smanjiti za 420.000 barela dnevno u odnosu na prethodnu godinu u 2026. godini, na 104 mb/d; 1,3 mb/d manje od predratne prognoze agencije.

Najveći pad će biti u drugom kvartalu 2026. godine, saopštila je agencija, dodajući da će potražnja pasti za 2,45 mb/d, od čega na OECD otpada 930.000 barela dnevno, a na zemlje izvan OECD-a 1,5 mb/d.

Sektori petrohemije i avijacije trenutno su najviše pogođeni, ali će više cijene, slabije ekonomsko okruženje i mjere štednje potražnje sve više uticati na potrošnju goriva, navodi se.