Kremlj upozorava: Pokušaj Armenije da se približi EU nije spojiv s članstvom u EAEU Na brifingu u Moskvi, Peskov je rekao da će to pitanje zakomplikovati rasprave na predstojećim sastancima EAEU u kazahstanskoj prijestonici Astani

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u srijedu da je kurs Armenije ka integraciji u Evropsku uniju nespojiv s njenim nastavkom članstva u Evroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU).

„Armenija ide putem integracije u drugi blok. To su međusobno isključivi procesi“, rekao je Peskov novinarima.

Dodao je da će se ova tema naći u fokusu razgovora tokom sastanaka EAEU koji se održavaju uz Evroazijski ekonomski forum ove sedmice.

„Dnevni red nije jednostavan“, kazao je i dodao: „Pored pitanja integracije, tu je i složena situacija oko Armenije.“

Peskov je istakao da je Armenija već usvojila zakone koji državne institucije usmjeravaju ka evropskoj integraciji, zbog čega će to pitanje neizbježno biti dio razgovora među liderima EAEU-a.

Istovremeno je naveo da „ovaj samit neće odlučivati o sudbini Armenije“, dodajući da Jerevan zasad ostaje uključen u aktivnosti unije.

Prema njegovim riječima, Armenija je značajno profitirala od članstva u EAEU, uz stabilan rast BDP-a.

„Jasno vidimo benefite koje Armenija ima od članstva. To znači nekoliko procentnih poena rasta BDP-a godišnje“, rekao je Peskov, dodajući da će „Armeni sami odlučiti“ može li EU ponuditi isto.

Ocijenio je i da članstvo u EU za mnoge države postaje „neostvaren san“, te poručio da Rusija neće vršiti pritisak na Jerevan, ali da će biti potrebna dodatna objašnjenja.

Peskov je naglasio da je za Moskvu prioritet očuvanje efikasnosti evroazijske integracije.

„Najvažnije je da potezi bilo koje zemlje ne štete našem integracionom procesu. To je naš apsolutni prioritet“, rekao je.

Govoreći o energetskim odnosima, on je opisao snižene cijene ruskog gasa za Armeniju kao oblik pomoći Moskve.

„Popust uvijek ide na nečiji račun. Korist koju Armenija dobija dolazi na račun Rusije. To je naš doprinos njenom razvoju“, rekao je, nazivajući Armeniju „bratskom zemljom“.

Dodao je da se trenutno ne razmatra ukidanje povlaštenih aranžmana za gas i da su to pitanja za kompaniju Gazprom.

Komentari su uslijedili nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan izjavio da se vlasti ne plaše rasta cijena sirovina u slučaju pogoršanja odnosa s Rusijom, jer planiraju da zemlju pretvore u „globalno čvorište“.

Peskov je također rekao da trenutno nema planiranih kontakata između predsjednika Vladimira Putina i Pašinjana.

U odvojenoj izjavi, portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi Rusija mogla obustaviti isporuke gasa, naftnih derivata i dijamanata Armeniji ako se nastavi proces približavanja EU.

Govoreći o posjeti Putina Kazahstanu, Peskov je rekao da je druga državna posjeta u dvije godine znak „izuzetno bliskih odnosa“ Moskve i Astane, koje je nazvao „jednim od najbližih partnera i saveznika Rusije“.