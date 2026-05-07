Kineski juan dostigao najjači nivo u odnosu na dolar od aprila 2023. Niže cijene nafte i slabiji dolar ojačali kinesku valutu

Kineski juan dostigao je najjači nivo prema američkom dolaru od aprila 2023. godine, uz podršku poboljšanog raspoloženja u azijskim ekonomijama uslijed očekivanja mogućeg sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Narodna banka Kine odredila je dnevni srednji kurs juana prema dolaru na 6,8487, dok je kineska valuta dostigla najviši nivo prema dolaru u više od tri godine.

Pad cijena nafte, podstaknut očekivanjima da bi potencijalni sporazum mogao okončati sukob na Bliskom istoku i obnoviti isporuke sirove nafte kroz Hormuški moreuz, doprinio je jačanju raspoloženja u azijskim ekonomijama, posebno u Kini, koja i dalje u velikoj mjeri zavisi od regiona kada je riječ o uvozu energije.

Slabljenje indeksa američkog dolara od početka godine također je podržalo juan. Kineska valuta je od početka godine ojačala 2,64 posto prema dolaru.

Juan je počeo slabiti prema dolaru u martu 2022. godine nakon što su Federalne rezerve pokrenule agresivan ciklus povećanja kamatnih stopa poslije pandemije COVID-19.

Analitičari navode da bi jačanje juana moglo biti nastavljeno i u narednim mjesecima uz slabiji indeks dolara, a prognoze sugeriraju da bi kurs juana prema dolaru mogao pasti na 6,65 do kraja godine.