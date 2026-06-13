Peking upozorava na "odlučne i snažne protumjere" ako mjere ostanu na snazi

Kina se protivi potezu SAD-a da na listu kompanija povezanih s vojskom stavi Alibabu i BYD Peking upozorava na "odlučne i snažne protumjere" ako mjere ostanu na snazi

Kina je u subotu oštro kritikovala Sjedinjene Američke Države zbog odluke da više velikih kineskih kompanija uvrsti na listu Pentagona označenih kao "kineske vojne kompanije", upozorivši da će poduzeti protumjere ako Washington ne povuče odluku.

U saopćenju Ministarstva trgovine navodi se da su SAD neopravdano proširile koncept nacionalne sigurnosti i zloupotrijebile državnu moć kako bi potisnule kineske firme, čime se štete bilateralni ekonomski i trgovinski odnosi, prenijela je državna agencija Xinhua News Agency.

"Američka strana ignorirala je konsenzus postignut tokom sastanka šefova država dviju zemalja u Pekingu, zanemarila ukupne interese bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, kontinuirano širila koncept nacionalne sigurnosti i zloupotrijebila državnu moć kako bi neopravdano potisnula kineska preduzeća", rekao je glasnogovornik ministarstva.

Ministarstvo je pozvalo Washington da odmah povuče mjere i osigura pravedan i nediskriminatoran tretman.

Upozoreno je da će Kina poduzeti "odlučne i snažne protumjer" ako ograničenja ostanu na snazi.

Odluka dolazi nakon najnovijeg ažuriranja liste Pentagon, na kojoj su se našle neke od najvećih kineskih tehnoloških i industrijskih kompanija, uključujući Alibaba, Baidu, proizvođača električnih vozila BYD i NIO, kao i vodeće proizvođače solarnih panela Trina Solar i JA Solar Technology.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova ranije je također osudilo ovu odluku SAD-a, nazivajući je diskriminatornom i štetnom za ekonomske odnose.

Oznaka ne uvodi odmah sankcije, ali zabranjuje Pentagonu kupovinu robe i usluga od navedenih subjekata i može ih izložiti većem regulatornom nadzoru.

Više pogođenih kompanija odbacilo je optužbe, nazivajući ih neutemeljenim i najavljujući pravne korake.

Potez Pentagona predstavlja novu eskalaciju tehnoloških i sigurnosnih tenzija između Washingtona i Pekinga u okviru šire strateške konkurencije dvije najveće svjetske ekonomije.