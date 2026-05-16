Kina i SAD postigli dogovor o smanjenju carina i jačanju trgovinske saradnje Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je da su se Peking i Washington dogovorili o osnivanju Trgovinskog vijeća za raspravu o carinama i trgovinskim pitanjima

Kina i SAD dogovorile su se o smanjenju carina na proizvode "jednakog obima" koji se tiču ​​obje strane, nakon što je Peking potvrdio nabavku aviona od Washingtona, prema kineskim državnim medijima u subotu, javlja Anadolu.

Potvrda je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump u petak završio trodnevnu državnu posjetu Kini.

Glasnogovornik kineskog Ministarstva trgovine rekao je da su se Peking i Washington dogovorili o osnivanju Trgovinskog vijeća kako bi se razgovaralo o pitanjima koja uključuju smanjenje carina, investicije i bilateralnu trgovinu.

"Dvije strane će razgovarati o pitanjima koja uključuju smanjenje carina na relevantne proizvode putem Trgovinskog vijeća i u principu su se složile da smanje carine na proizvode jednakog obima koji se tiču ​​obje strane", dodao je glasnogovornik.

Dvije strane, rekao je glasnogovornik, postigle su relevantne dogovore u vezi s kineskom nabavkom aviona od SAD-a, kao i s Washingtonom koji osigurava opskrbu Pekinga motorima i komponentama aviona, te su se složile da nastave unapređivati ​​saradnju u srodnim oblastima.

Peking je saopćio da su se dvije strane složile i da promovišu širenje dvosmjerne trgovine, uključujući i poljoprivredne proizvode, kroz aranžmane poput međusobnog smanjenja carina na proizvode unutar određenog opsega.

Trump je objavio da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih aviona, kao i motore General Electrica.