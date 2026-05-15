Više od 50 medijskih predstavnika iz 21 zemlje učestvovalo na događaju posvećenom medijskoj saradnji, digitalnoj transformaciji uz pomoć vještačke inteligencije i etičkim izazovima

KazanForum ugostio sesiju "Kod naslijeđa" o digitalnoj transformaciji u medijima Više od 50 medijskih predstavnika iz 21 zemlje učestvovalo na događaju posvećenom medijskoj saradnji, digitalnoj transformaciji uz pomoć vještačke inteligencije i etičkim izazovima

Međunarodni ekonomski forum Rusija-islamski svijet: KazanForum održao je sesiju pod nazivom "Kod naslijeđa: Digitalna evolucija značenja", na kojoj se razgovaralo o aktuelnim pitanjima u medijskom sektoru.

Sesija je bila fokusirana na napore za razvoj saradnje između Rusije i zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom, okupljajući medijske rukovodioce, uključujući predstavnike država članica Organizacije islamske saradnje (OIC), kako bi razgovarali o mogućnostima globalne saradnje, proizvodnji sadržaja velike potražnje i novim medijskim formatima.

Učesnici su naveli da rastuća saradnja služi kao "medijski most", dodajući da su dugogodišnje veze dosegle strateškiji nivo usljed sve većih mogućnosti za dijalog i zajedničku produkciju.

Događaj, održan u glavnom gradu ruske Republike Tatarstan, organizovala je Grupa vizija Rusija - islamski svijet u saradnji s Republikanskom agencijom za štampu i masovne komunikacije Tatmedia Tatarstana, uz podršku Unije novinskih agencija Organizacije islamske saradnje. Anadolu je bio globalni komunikacijski partner događaja.

Na sesiji se također razgovaralo o utjecaju vještačke inteligencije na medije, razmatrajući kako bi ova tehnologija mogla oblikovati proizvodnju sadržaja i transformisati sektor, uz diskusiju o mjerama opreza protiv potencijalnih rizika i etičkih pitanja.

Među govornicima su bili medijski profesionalci iz Turske, Tatarstana, Katara, Omana, Tunisa, Egipta, Alžira, Malezije, Kazahstana, Kirgistana, Uzbekistana, Indonezije, Saudijske Arabije i Rusije.

Marat Gatin, savjetnik predsjednika Tatarstana, rekao je da je sesija bila posvećena razmatranju načina na koji se savremeni tehnološki napredak može koristiti za očuvanje kulturnog i duhovnog naslijeđa.

Gatin je rekao da organizatori, s obzirom na rastuću ulogu vještačke inteligencije u medijima, očekuju konkretne prijedloge za saradnju u toj oblasti.

Erman Yuksel, direktor globalnih vijesti i marketinga Anadolu, rekao je da je agencija osnovala novu tehnološku kompaniju kako bi podržala integraciju vještačke inteligencije s ciljem povećanja brzine i efikasnosti proizvodnje.

Naveo je da se alati zasnovani na vještačkoj inteligenciji već koriste u kreiranju sadržaja, prevođenju, optimizaciji radnih procesa i višejezičnom objavljivanju, dodajući da se očekuje da će ova transformacija dugoročno stvoriti snažniji i održiviji poslovni model za medijske organizacije.