KazanForum istakao mogućnosti međunarodne saradnje Inicijative u industriji, finansijama, transportu i tehnologiji predstavljene su posjetiocima radi jačanja saradnje između Rusije i islamskog svijeta

Ovogodišnji Međunarodni ekonomski forum Rusija - islamski svijet: KazanForum 2026 predstavio je izložbene štandove posvećene saradnji, na kojima su prikazane aktivnosti ruskih republika, velikih industrijskih kompanija i globalnih partnera.

Štand Turske predstavio je strateški geografski položaj zemlje kao logističkog čvorišta koje povezuje Evropu i Aziju, dok je fokus prezentacije bio na turskoj trgovini, industrijskoj saradnji i globalnim sajamskim aktivnostima.

Događaj, održan u glavnom gradu Republike Tatarstan u Rusiji, organizovala je Grupa vizija Rusija - islamski svijet u saradnji s Republikanskom agencijom za štampu i masovne komunikacije Tatmedia Tatarstana te uz podršku Unije novinskih agencija Organizacije islamske saradnje (OIC). Anadolu je globalni komunikacijski partner događaja.

Centralni štand Tatarstana predstavio je naprednu industrijsku infrastrukturu regije u sektorima petrohemije, poljoprivrede, mašinske industrije, avijacije i informacionih tehnologija.

Republika, s više od četiri miliona stanovnika i površinom od oko 68.000 kvadratnih kilometara, služi kao trgovački i finansijski most između Rusije i država članica Organizacije islamske saradnje.

Na događaju su predstavljeni industrijski, turistički i infrastrukturni projekti iz različitih ruskih regija, kao i mogućnosti saradnje u trgovini, finansijama i energetici s globalnim partnerskim zemljama.

Izložbeni štandovi KazanForuma 2026 predstavljaju jednu od ključnih platformi za razvoj ekonomskih i tehnoloških partnerstava između Rusije i zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom.

Posjetioci su u velikom broju obilazili štand Anadolu, na kojem su bile izložene publikacije i knjige poput "The Evidence", "The Witness" i "The Perpetrator", koje prikazuju globalno novinarsko iskustvo i terenski rad agencije.

Lucress Kentelle, studentica medicine na Kazanskom federalnom univerzitetu, rekla je da su neke fotografije u knjigama bile teško podnošljive, jer se publikacije Anadolu fokusiraju na izraelske zločine tokom genocida u Gazi.

Ahmet Ayar, predsjednik Turske agencije za lijekove i medicinska sredstva pri Ministarstvu zdravstva Turske, rekao je da uznemirujuće fotografije dokumentuju zločine stoljeća, izražavajući nadu u mir u Gazi.