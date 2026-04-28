Jedanaest brodova prošlo kroz Hormuški moreuz uprkos zastoju u pregovorima SAD-a i Irana Devet brodova je prošlo kroz Hormuški moreuz iz Arapskog zaljeva u Omanski zaljev, uključujući tanker za sirovu naftu

Jedanaest komercijalnih brodova prošlo je Hormuški moreuz tokom 24-satnog perioda koji je završio u utorak u 12 sati po GMT-u, dok su diplomatski pregovori između SAD-a i Irana i dalje u zastoju, javlja Anadolu.

Devet brodova kretalo se kroz moreuz iz Arapskog zaljeva u Omanski zaljev, dok su dva druga putovala s istoka na zapad.

Brodovi koji su prošli kroz moreuz sa zapada na istok bili su brod za rasuti teret "New Pioneer" pod zastavom Paname, koji je krenuo iz Argentine, i desantni brod "Samia 1" pod zastavom Komora, koji je plovio između iranskih luka, prema podacima AIS-a.

Kretanja u suprotnom smjeru uključivala su brod za rasuti teret "Gulf King" pod zastavom Komora, iz Irana u Oman, desantni brod "Hakim Khamir" pod zastavom Irana, iz Irana u Ujedinjene Arapske Emirate, teretni brod "Midas 7", pod zastavom Bolivije, koji plovi iz Irana, "Starway", pod zastavom Paname, iz UAE za Oman, "Bari 25422", pod zastavom Irana, koji plovi iz UAE-a, desantni brod "Al Batha", pod zastavom Komora, iz Omana za UAE, kontejnerski brod "Paya Lebar", pod zastavom Antigve i Barbude, iz UAE za Indiju, tanker za sirovu naftu "Idemitsu Maru", pod zastavom Paname, koji plovi iz Saudijske Arabije, i teretni brod "Roya", pod zastavom Paname, iz Iraka za UAE.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je Iran u "stanju kolapsa" i da je Teheran zatražio od Washingtona da ponovo otvori Hormuški moreuz "što je prije moguće".

"Iran nas je upravo obavijestio da su u 'stanju kolapsa'", napisao je Trump na platformi društvenih medija TruthSocial.



"Žele da 'otvorimo Hormuški moreuz' što je prije moguće, dok pokušavaju shvatiti svoju lidersku situaciju (što vjerujem da će moći učiniti!)"