Jadrolinija i Croatia Airlines otkazuju dio putovanja zbog visokih cijena goriva

Hrvatski nacionalni avioprevoznik Croatia Airlines u idućem tromjesečju otkazuje oko 900 letova, odnosno pet posto od ukupno planiranih 27.000 operacija, zbog drastičnog rasta cijena mlaznog goriva koji je izazvao krizu u svjetskom zračnom prometu, prenosi Anadolu.



Poskupljenje goriva i prekidi u opskrbnim lancima primorali su Jadroliniju da ukine 15 putovanja na relaciji Split - Ancona na vrhuncu turističke sezone.



"Naš glavni zadatak je optimizacija cijelokupnog sistema. U tom smislu smo predložili ovu odluku koja se temelji na tržišnim okolnostima kakve su danas. Naši korisnici i putnici mogu biti spokojni jer smo 15. aprila potpisali novi dvogodišnji ugovor s dobavljačima goriva i time osigurali dovoljno goriva za iduće dvije godine poslovanja", rekao je predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović, javlja HRT.



Dok hrvatski trajektni prevoznik najavljuje orijentaciju na plovila koja pokreće energija iz obnovljivih izvora, to ne može učiniti i nacionalni avioprevoznik koji ovisi isključivo o kerozinu.



Ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković smatra da je ova racionalizacija poslovanja samo privremena.



"Moramo nalaziti način da dođe do, ne ušteda, ali reduciranja, da dođe do optimiziranja troškova. U tom smislu jedna međunarodna linija, koja je ostala, sada ima manji broj polazaka, tako da nije došlo do ukidanja nego do reduciranja, kao što se dogodilo u Croatia Airlinesu. Hoće li toga biti još? Za sada ne", rekao je Butković.



"Kontinuirano se prati kretanje potražnje, operativne okolnosti i raspoloživost resursa te se, u skladu s time, prilagođava red letenja. U pojedinim slučajevima riječ je o smanjenju frekvencija na određenim rutama ili izmjenama reda letenja", stoji u priopćenju Croatia Airlinesa.

