Petodnevna belgijska ekonomska misija u Turskoj, predvođena kraljicom Mathilde, rezultirala potpisivanjem oko 40 poslovnih ugovora koji obuhvataju energetiku, odbranu, logistiku i digitalizaciju

Jačanje veza Brisela i Ankare: Belgijska ekonomska misija donijela milionske ugovore Turskoj Petodnevna belgijska ekonomska misija u Turskoj, predvođena kraljicom Mathilde, rezultirala potpisivanjem oko 40 poslovnih ugovora koji obuhvataju energetiku, odbranu, logistiku i digitalizaciju

Belgijska kraljica Mathilde i njena delegacija završili su intenzivnu petodnevnu ekonomsku misiju u Turskoj, koja je rezultirala potpisivanjem oko 40 novih komercijalnih ugovora u ključnim sektorima u rasponu od energetike do odbrane, prenosi Anadolu.

Belgijska ekonomska misija, organizovana na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, označila je prvu belgijsku diplomatsku i trgovinsku posjetu Turskoj na visokom nivou u posljednjih 14 godina.

Kraljicu je pratila delegacija iz privatnog sektora od 428 predstavnika i visokih vladinih zvaničnika, uključujući zamjenika belgijskog premijera Maximea Prevota i ministra odbrane Thea Franckena.

U posjeti su učestvovali i premijer Briselske regije Boris Dillies, premijer Flamanske regije Matthias Diependaele i zamjenik premijera Valonske regije Pierre-Yves Jeholet.

Erdogan i kraljica Mathilde naglasili su geopolitički značaj odnosa Turske i EU usred aktuelne regionalne nestabilnosti, dok je turski predsjednik podvukao da ažuriranje Carinske unije ostaje hitan prioritet na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Tokom programa, turski ministar trgovine Omer Bolat sastao se s kraljicom i njenom delegacijom kako bi razgovarali o proširenju strateških dimenzija ekonomske saradnje i trgovinskih odnosa između dvije zemlje. Bolat i Prevot su također potpisali zajedničku izjavu o razvoju bilateralnih trgovinskih veza.

Investicijski ručak održan u Istanbulu u sklopu misije bio je fokusiran na načine efikasnijeg korištenja obima trgovinske razmjene između Turske i Belgije, koji iznosi 9,2 milijarde dolara (oko 8 milijardi eura), kao i na širi investicijski potencijal.

Učesnici su razgovarali i o potencijalnim projektima saradnje u Belgiji i trećim zemljama u okviru turskog procesa reforme investicija i globalnog iskustva turskog građevinskog sektora.

Na sesiji o industrijskim prilikama, turski ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir rekao je da je Turska pouzdan, sposoban i komplementaran partner za Evropu. Sesija je završena potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između MEXT-a i belgijskih firmi Flanders Make i A6K.

Delegacija je prisustvovala i panelu o kritičnoj infrastrukturi na kojem su učestvovali turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu i ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas.

Belgijski zvaničnici su se također pridružili sesijama umrežavanja čiji su domaćini bili Udruženje turske industrije i biznisa (TUSIAD), Privredna komora Istanbula i Industrijska komora Istanbula.

Delegacija kraljice Mathilde posjetila je i kampus Centralne banke Turske u Istanbulskom finansijskom centru, u pratnji turskog ministra trezora i finansija Mehmeta Simseka i guvernera Centralne banke Fatiha Karahana.

Delegacija je kasnije obišla Nacionalni tehnološki centar "Ozdemir Bayraktar" odbrambene kompanije Baykar, gdje je predsjednik upravnog odbora i glavni tehnološki direktor Baykara, Selcuk Bayraktar, održao glavnu prezentaciju o bespilotnim letjelicama i platformama kamikaza dronova ove kompanije.

Prevot je nakon posjete izjavio da su belgijske kompanije pokazale svoje sposobnosti u lukama i logistici, biofarmaceutici, zdravstvu, energetskoj tranziciji, digitalizaciji, Industriji 5.0, odbrani i avijaciji, dodajući da je tokom misije potpisano oko 40 novih komercijalnih ugovora i poslovnih partnerstava.