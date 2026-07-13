Blume upozorava da je potrebno značajno smanjenje troškova ako kompanija ne može smanjiti svoje znatno veće režijske troškove

Izvršni direktor Volkswagena potvrdio da bi moglo biti otpušteno još do 50.000 radnika Blume upozorava da je potrebno značajno smanjenje troškova ako kompanija ne može smanjiti svoje znatno veće režijske troškove

Izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume rekao je zaposlenima da će njemački proizvođač automobila možda morati eliminirati čak 50.000 dodatnih radnih mjesta širom svijeta ako ne uspije smanjiti režijske troškove koji su i dalje daleko iznad onih njegovih konkurenata, izvještavaju mediji u ponedjeljak.

U internom intervjuu objavljenom na intranetu kompanije, Blume je rekao da su administrativne, kao i funkcije podrške u Volkswagenu i dalje otprilike 20 posto skuplje nego kod sličnih proizvođača automobila, objavio je njemački nedjeljnik Der Spiegel. Upozorio je da bi neuspjeh u zatvaranju tog jaza teoretski mogao dovesti do strmih dodatnih rezova, iako je napomenuo da bi konačni broj mogao biti manji ako se postignu druga smanjenja troškova rada.

Upozorenje dolazi uz postojeći plan za otpuštanje oko 50.000 radnih mjesta u Volkswagenu, Audiju i drugim markama grupe do 2030. Blume je rekao da je kompanija "na dobrom putu" s tim ciljem i očekuje da će postići više od polovine smanjenja do kraja ove godine.

Volkswagen, najveći proizvođač automobila u Evropi, posljednjih godina se bori sa sporom potražnjom, uporno visokim troškovima proizvodnje u Njemačkoj, negativnim utjecajem trgovinskih tenzija sa SAD-om i oštrom konkurencijom kineskih proizvođača električnih vozila.

Der Spiegel je prošle sedmice izvijestio da kompanija namjerava prekinuti proizvodnju vozila u četiri njemačke tvornice, prekinuti proizvodnju u fabrikama Zwickau i Emden u roku od pet godina, nakon čega slijedi fabrika komercijalnih vozila u Hanoveru 2032. i Audijeva tvornica u Neckarsulmu 2034. godine.

Interna otkrića izazvala su oštre kritike predstavnika radnika, koji optužuju menadžment da ostavlja radnike u neizvjesnosti. Šefica radničkog vijeća Volkswagena Daniela Cavallo rekla je da Blume "očigledno sedmicama nije smatrao potrebnim" da informiše "desetine hiljada potpuno nesređenih, čak i uplašenih zaposlenih" o ključnim elementima plana restrukturiranja.

Prošle sedmice, sindikat IG Metall organizirao je proteste u nekoliko Volkswagenovih fabrika i objekata širom zemlje.