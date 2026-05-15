Izvoz sirove nafte skočio za 86% na godišnjem nivou na rekordnih 6,5 milijardi dolara, pokazuju zvanični podaci

Izvoz nafte iz Norveške dostigao rekordan nivo u aprilu usred blokade Hormuškog moreuza Izvoz sirove nafte skočio za 86% na godišnjem nivou na rekordnih 6,5 milijardi dolara, pokazuju zvanični podaci

Norveški izvoz robe naglo je porastao u aprilu, potaknut rekordnim izvozom sirove nafte usred viših globalnih cijena nafte povezanih s tenzijama na Bliskom istoku i blokadom Hormuškog moreuza, pokazuju zvanični podaci objavljeni u petak, prenosi Anadolu.

Zavod za statistiku Norveške saopštio je da je ukupan izvoz robe u aprilu dostigao 176,7 milijardi norveških kruna (16,2 milijardi eura), što je upoređujući s istim mjesecom prošle godine porast od 20,9 posto.

„Sukob na Bliskom istoku i blokada Hormuškog moreuza doveli su do daljeg rasta cijena nafte u aprilu“, naveo je u saopštenju Jan Olav Rorhus, viši savjetnik u Zavodu za statistiku Norveške.

„Prosječna cijena nafte u aprilu je najviša od jula 2022. godine“, dodao je on.

Izvoz sirove nafte u aprilu je iznosio ukupno 61,4 milijarde kruna (5,6 milijardi eura), što je skok od 86 posto na godišnjem nivou i predstavlja najveću vrijednost izvoza ikada zabilježenu, saopštila je agencija.

Uprkos skoku izvoza nafte, izvoz s kopna koji isključuje energetski sektor zabilježio je pad u odnosu na april prošle godine i mart ove godine.

Hormuški moreuz, jedna od najkritičnijih pomorskih tačaka na svijetu za isporuku nafte i plina, ostao je praktično zatvoren za većinu brodova od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, što je poremetilo globalne tokove energije i tereta.

Prekid vatre između SAD-a i Irana stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu rezultirali trajnim sporazumom. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.