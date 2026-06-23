Izraelske dionice i šekel u padu nakon što su američko-iranski mirovni pregovori preokrenuli ratni rast tržišta Indeks TA-35 izgubio više od 12 posto vrijednosti izražene u dolarima ovog mjeseca dok investitori preispituju sigurnosne izglede Izraela

Izraelske dionice i nacionalna valuta šekel zabilježili su oštar pad jer investitori strahuju da bi mogući mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao ostaviti Izrael u slabijoj strateškoj poziciji nakon višegodišnjeg rasta tržišta tokom regionalnog rata.

Referentni izraelski indeks TA-35 pao je više od 12 posto u dolarima tokom juna, što ga svrstava među nacionalne berzanske indekse s najslabijim rezultatima ovog mjeseca.

Pad je pogodio i izraelsku valutu, pa je šekel u posljednjih mjesec dana oslabio 3,1 posto u odnosu na američki dolar i trenutno se kreće na nivou od oko tri šekela za jedan dolar.

Dionice telavivske berze također su pale za oko 20 posto tokom proteklog mjeseca, na približno 13.160 poena, što dodatno pokazuje razmjere pritiska na izraelska tržišta kapitala.

Ovi padovi predstavljaju nagli preokret u odnosu na rast vrijednosti izraelske imovine koji je uslijedio nakon izbijanja rata u Gazi u oktobru 2023. godine, a koji se kasnije proširio u širi regionalni sukob koji je uključio Liban i Iran.