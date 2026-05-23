Tokom letnje sezone iz Niša će biti organizovani i čarter letovi ka letovalištima u Tunisu i Turskoj, što putnicima s juga Srbije omogućava raznovrsniji izbor destinacija i jednostavnija putovanja

Iz Niša letovi ka sedamnaest gradova, Beograd jedina domaća linija Tokom letnje sezone iz Niša će biti organizovani i čarter letovi ka letovalištima u Tunisu i Turskoj, što putnicima s juga Srbije omogućava raznovrsniji izbor destinacija i jednostavnija putovanja

Tokom letne sezone, s niškog aerodroma "Konstantin Veliki" biće moguće leteti ka sedamnaest gradova, a jedina destinacija bez pasoške kontrole jeste Beograd. Ova linija domaćeg avio-saobraćaja uspostavljena je pre četiri godine kao deo paketa linija od javnog interesa.

Kako kažu za Anadolu Agency, putnici let do Beograda često koriste kao vezu za nastavak putovanja ka evropskim i svetskim destinacijama. Među njima je Rusinka Blagojević koja sa svojim suprugom između Niša i Beograda leti bar pet puta godišnje.

"Iz Beograda produžavamo za Pariz. Ovako nam je najbolje, jer bismo inače išli autobusom do Beograda pa onda uzimali taksi do aerodroma. A kratak je let, taman uđemo u avion i za oko pola sata smo tamo", govori putnica.

Letovi iz Niša za Beograd organizuju se sredom i nedeljom, a iz Beograda za Niš utorkom i subotom. Među putnicima koji redovno koriste ovu liniju su i strani državljani koji žive u Nišu.

"Let mi veoma odgovara, jer je jednostavno da odem u Beograd i tamo uradim sve što treba. Želela bih da postoji svaki dan, zato što se sutra vraćam u Niš, a baš sutra povratnog leta nema i vratiću se autobusom", kaže Natalija, Ruskinja koja se doselila u Niš.

S obzirom na to da cena karte varira zavisno od datuma i prtljaga, najbolje je letove određenih datuma proveriti na sajtu Air Serbia. Putnici ističu da cena karte, uz raniju rezervaciju i bez dodatnog prtljaga, često može biti približna ceni autobuske karte.

Osim domaće linije do Beograda, putnicima iz Niša dostupne su i brojne međunarodne destinacije.

Air Serbia iz Niša obavlja i letove do Frankfurta, Istanbula, Kelna i Ljubljane, a od juna i do Atine i Tivta. Irska niskobudžetna avio-kompanija Ryanair organizuje letove do Beča, Malte, Stokholma, a od juna i do Krfa. Mađarska niskobudžetna kompanija Wizz Air je 19. maja vratila let do Basela koji je privremeno bio zamenjen letom do Štutgarta, a uz to leti i do Dortmunda i Memingena. Swiss će od 28. juna leteti do Ciriha.​​​​​​​

Tokom letnje sezone iz Niša će biti organizovani i čarter letovi ka letovalištima u Tunisu i Turskoj, što putnicima s juga Srbije omogućava raznovrsniji izbor destinacija i jednostavnija putovanja.