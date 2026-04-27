Italija potpisala ugovor u učešću na izložbi EXPO 2027 u Beogradu

Senita Sehercehajic
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Italija je potpisala ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, koja će biti održana u Beogradu naredne godine.
Ugovor su potpisali ministarka unutrašnje i vanjske trgovine u Vladi Srbije i komesarka za EXPO 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije EXPO 2027 Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Italije za EXPO 2027 Beograd Luka Gori.
Međunarodna specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd će biti održana na temu "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve" od 15. maja do 15. augusta 2027. godine.
Riječ je o manifestaciji pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), koja okuplja države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti sa ciljem predstavljanja inovacija, novih tehnologija i kulturnih sadržaja.
Učešće na izložbi EXPO 2027 potvrdilo je više od 130 zemalja, prema srbijanskim vlastima.