Iranski zastupnik kaže da će Hormuški moreuz ostati zatvoren te da njegovo ponovno otvaranje zavisi od prestanka američkih prijetnji

Iran poručio da sporazum s Omanom ne znači ponovno otvaranje Hormuškog moreuza Iranski zastupnik kaže da će Hormuški moreuz ostati zatvoren te da njegovo ponovno otvaranje zavisi od prestanka američkih prijetnji

Iranski zastupnik Behnam Saeedi izjavio je u četvrtak da postignuti dogovor s Omanom ne znači ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglasivši da će ovaj strateški plovni put ostati zatvoren sve dok ne prestanu prijetnje Iranu.

Govoreći za iransku novinsku agenciju Young Journalists Club, Saeedi, prvi sekretar Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, rekao je da su razgovori s Omanom ograničeni na utvrđivanje procedura plovidbe i brodskih ruta za plovila.

"Dogovor s Omanom ne znači da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren", rekao je Saeedi.

Dodao je da će se ponovno otvaranje moreuza razmatrati tek nakon što Sjedinjene Američke Države okončaju svoje prisustvo i ono što Iran opisuje kao prijetnje u tom području te nakon što rat bude zvanično proglašen završenim, ističući da trenutno ne postoji razlog za ponovno otvaranje ovog strateškog plovnog puta.

Saeedi je također rekao da Oman "mora imati na umu da Iran neće dozvoliti Amerikancima da se miješaju ili zadrže prisustvo u Hormuškom moreuzu".



Prema prvoj fazi sporazuma koji su Iran i Sjedinjene Američke Države postigli 14. juna uz posredovanje Pakistana, Hormuški moreuz trebao je biti ponovo otvoren u zamjenu za američko oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Sporazum je također predviđao da Iran tokom 60 dana neće naplaćivati tranzitne naknade brodovima koji prolaze kroz ovaj strateški plovni put.

Međutim, Sjedinjene Američke Države nakon potpisivanja sporazuma nisu oslobodile zamrznutu iransku imovinu, već su umjesto toga odredile alternativnu rutu kroz teritorijalne vode Omana za brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Iran je te poteze ocijenio kršenjem sporazuma, nakon čega je ograničio tranzit kroz moreuz i napao nekoliko plovila za koja je tvrdio da su pokušala proći bez odobrenja.

Uprkos sporazumu, tenzije između Teherana i Washingtona eskalirale su u žestoke sukobe oko Hormuškog moreuza osmog jula, a borbe su trajale oko dvije sedmice.

Iran je potom nastavio razgovore s Omanom, koji graniči s Hormuškim moreuzom, kako bi uspostavio sigurne plovne koridore za brodove.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi izjavio je petog augusta da su pregovori s Omanom ušli u završnu fazu te da će predložena ruta služiti kao privremeni koridor za koji se očekuje da će ostati na snazi između dva i četiri mjeseca.

Dodao je da će potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza zavisiti od stava Sjedinjenih Američkih Država.