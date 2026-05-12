Inflacija u SAD-u u aprilu dostigla najviši nivo u posljednje dvije godine, porasla na 3,8 posto Cijene energije u SAD-u porasle 17,9 posto na godišnjem nivou u aprilu

Godišnja stopa inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je u aprilu najviši nivo od maja 2023. godine, porastavši na 3,8 posto, pokazuju zvanični podaci objavljeni u utorak.

Tržišna očekivanja za april iznosila su 3,7 posto, dok je martovska stopa bila 3,3 posto.

Na godišnjem nivou, cijene energije u SAD-u prošlog mjeseca porasle su za 17,9 posto, dok su cijene hrane i stanovanja porasle za 3,2 odnosno 3,3 posto.

Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene su u aprilu porasle za 0,6 posto.

"Indeks energije porastao je za 3,8 posto u aprilu, što čini više od 40 posto ukupnog mjesečnog rasta svih stavki", saopćio je američki Biro za statistiku rada.

Indeks stanovanja porastao je za 0,6 posto, a hrane za 0,5 posto tokom mjeseca.