Inflacija u SAD-u u aprilu dostigla najviši nivo u posljednje dvije godine, porasla na 3,8 posto

Gökhan Ergöçün
12 Maj 2026•Ažuriranje: 12 Maj 2026
Godišnja stopa inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je u aprilu najviši nivo od maja 2023. godine, porastavši na 3,8 posto, pokazuju zvanični podaci objavljeni u utorak.
Tržišna očekivanja za april iznosila su 3,7 posto, dok je martovska stopa bila 3,3 posto.
Na godišnjem nivou, cijene energije u SAD-u prošlog mjeseca porasle su za 17,9 posto, dok su cijene hrane i stanovanja porasle za 3,2 odnosno 3,3 posto.
Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene su u aprilu porasle za 0,6 posto.
"Indeks energije porastao je za 3,8 posto u aprilu, što čini više od 40 posto ukupnog mjesečnog rasta svih stavki", saopćio je američki Biro za statistiku rada.
Indeks stanovanja porastao je za 0,6 posto, a hrane za 0,5 posto tokom mjeseca.