Najniža stopa zabilježena je u Švedskoj, dok je najviša inflacija u julu zabilježena u Rumuniji

Inflacija u EU i eurozoni porasla u julu Najniža stopa zabilježena je u Švedskoj, dok je najviša inflacija u julu zabilježena u Rumuniji

Godišnja stopa inflacije u eurozoni porasla je na 2,9 posto u julu, sa 2,8 posto u junu, objavio je u srijedu Eurostat.

Stopa inflacije također je porasla na 3 posto u EU-u, sa 2,9 posto u junu, pokazuju zvanični podaci.

U julu 2025. godine godišnja stopa inflacije iznosila je 2 posto u eurozoni i 2,4 posto u EU-u.

U julu 2026. godine usluge, energija, industrijska roba koja nije energent te hrana, alkohol i duhan pozitivno su doprinijeli godišnjoj stopi inflacije u eurozoni.

U odnosu na juni 2026. godine, godišnja inflacija pala je u 15 država članica, ostala je stabilna u tri, a porasla u devet država.

Najniže godišnje stope u julu su zabilježene u Švedskoj (0,3 posto), Češkoj (1,3 posto), Danskoj i Mađarskoj (po 1,6 posto).

Najviše godišnje stope zabilježene su u Rumuniji (8,2 posto), Litvaniji (5,4 posto), na Kipru i u Bugarskoj (po 4,4 posto).