Inflacija u EU i eurozoni porasla u julu

Gökhan Ergöçün
19. august 2026.•Ažuriranje: 19. august 2026.
Godišnja stopa inflacije u eurozoni porasla je na 2,9 posto u julu, sa 2,8 posto u junu, objavio je u srijedu Eurostat.
Stopa inflacije također je porasla na 3 posto u EU-u, sa 2,9 posto u junu, pokazuju zvanični podaci.
U julu 2025. godine godišnja stopa inflacije iznosila je 2 posto u eurozoni i 2,4 posto u EU-u.
U julu 2026. godine usluge, energija, industrijska roba koja nije energent te hrana, alkohol i duhan pozitivno su doprinijeli godišnjoj stopi inflacije u eurozoni.
U odnosu na juni 2026. godine, godišnja inflacija pala je u 15 država članica, ostala je stabilna u tri, a porasla u devet država.
Najniže godišnje stope u julu su zabilježene u Švedskoj (0,3 posto), Češkoj (1,3 posto), Danskoj i Mađarskoj (po 1,6 posto).
Najviše godišnje stope zabilježene su u Rumuniji (8,2 posto), Litvaniji (5,4 posto), na Kipru i u Bugarskoj (po 4,4 posto).